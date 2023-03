M&A et IT : un rapprochement nécessaire (mode d’emploi)

2021 a été une année exceptionnelle pour les activités de M&A (Mergers & Acquisitions ou Fusions & Acquisitions) avec un niveau record d’opérations réalisées. L’année a été marquée par un contexte économique particulier (reprise post-confinements et taux d’intérêt bas), ce qui a conduit les entreprises à mener des revues de leurs portefeuilles d’activités stratégiques afin de se concentrer sur leur cœur de métier, ou à rechercher les synergies possibles pour se renforcer – en profitant des opportunités post-crise. Les deux facteurs ont favorisé un volume très important de transactions mid et large cap.

La redistribution des cartes a également engendré une présence beaucoup plus importante des fonds d’investissement sur le marché, à travers des participations plus nombreuses et plus conséquentes.

Cependant, le cru suivant, 2022 a été marqué par un ralentissement significatif.

Figure 1 – Bain & Company : le marché du M&A affiche une décroissance de 36 %

Certes, le premier semestre 2022 restait sur une bonne dynamique. Mais le contexte macroéconomique (augmentation des taux d’intérêt de la FED en juin et les évolutions du contexte géopolitique global qui ont mis sous tension certains secteurs) a poussé les investisseurs à revoir leurs ambitions à la baisse. Ceux-ci ont attendu un moment plus opportun pour relancer leurs projets.

2023, année du rebond des fusions acquisitions ? En 2023, les turbulences économiques et géopolitiques vont persister. Elles resteront un facteur important dans l’évolution des activités de M&A. Mais elles vont aussi engendrer de nouvelles opportunités. Ainsi, les entreprises leaders de leurs secteurs, qui ont des liquidités et une capacité d’endettement importante, auront la possibilité de lancer de nouvelles acquisitions majeures et audacieuses. Comme mentionné dans le rapport « Looking ahead to M&A in 2023 » de Bain & Company, c’est dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des technologies que se distinguent ces principaux acteurs susceptibles de répondre aux critères évoqués précédemment. Les revues de portefeuilles continueront également, quant à elles, à être un axe d’étude stratégique des entreprises ne souhaitant plus se disperser dans des domaines qu’elles ne maîtrisent pas.

L’IT comme nouveau vecteur de réussite Dans ce cadre, et pour la quasi-totalité des secteurs, l’IT a pris une nouvelle dimension. Elle est devenue une réelle partenaire du métier, en lui apportant de la plus-value dans l’atteinte des objectifs stratégiques et en accompagnant la « digitalisation ». Il devient donc nécessaire, lors d’une démarche de fusion, d’acquisition ou de cession, de ne pas négliger cet aspect de la stratégie, et ce dès la phase de Due Diligence. Car l’IT est à la fois un outil pour sécuriser les données de l’entreprise et pour favoriser la collaboration entre les employés et les entités. Elle joue un rôle de catalyseur pour les métiers grâce à des solutions innovantes et efficaces (outils collaboratifs, cloud, etc.). Si ces éléments ne sont pas traités à leurs justes valeurs, les conséquences pourront alors être coûteuses : Risques cyber non maîtrisés ;

Investissements CAPEX et dépenses non budgétés ;

Dyssynergies entre le métier et la stratégie IT ;

Impréparation pour faire face à une crise IT ;

Modèle opérationnel IT obsolète ne s'intégrant pas avec la nouvelle structure.

Valoriser les actifs IT dans le processus de Due Diligence La valorisation précise des différents composants de l’informatique dans un processus de Due Diligence devient donc depuis quelques années un élément essentiel de l’approche à avoir dans le cadre d’une acquisition. Ce processus doit non seulement évaluer les actifs physiques de l’entité, mais aussi la valeur technologique des applicatifs développés en interne, l’architecture d’entreprise, le niveau de protection contre les risques cyber et le modèle d’organisation. Enfin pour les acheteurs, une évaluation des synergies potentielles doit être menée par les équipes de la DSI notamment sur les sujets d’infrastructures et d’organisation afin de déterminer la plus-value métier que la technologie et les systèmes d’information apportent. Les actifs non physiques prennent une importance croissante dans l’évaluation des entreprises. Ces derniers représentaient 90 % de la valorisation des sociétés du S&P500 en 2020 contre 68 % en 1995. Les actifs digitaux ne représentent pas la totalité de ce montant, mais ils sont une part croissante de la valorisation (p. ex. 20 % du S&P 500 est constitué d’entreprises de la tech). L’évaluation de la valeur des applications et des logiciels représente une question à part entière qui repose sur la revue de trois éléments clés : La stratégie produit qui prend en charge une vision client et utilisateurs à travers un large écosystème de marché ;

Les technologies employées, les risques d’obsolescence, mais aussi la possibilité de les faire évoluer dans le temps ;

La maturité digitale représentant l’organisation des équipes et leurs compétences en relation avec les équipes fonctionnelles de l’entité. Préparer la cession d’une activité : séparation des services La cession d’une activité s’accompagne d’un objectif de rompre tous les services fournis par la société cédante. La séparation des actifs physiques peut être effectuée comptablement, mais la ségrégation des réseaux d’entreprise, des applications et des données représente des défis organisationnels et techniques. Ces opérations d’une grande complexité doivent être préparées et cadencées afin d’assurer une séparation effective la plus rapide et de réduire la mise en place de Transition Service Agreement (TSA) qui régissent les services fournis entre entité cédée et cédante durant toute la période de transition. Les principaux chantiers à adresser sont : La ségrégation des réseaux d’entreprise ;

La mise à disposition des données stockées sur les serveurs de l’entreprise ou dans le cloud ;

La transition applicative vers l’environnement cible ;

La gestion des environnements de travail des collaborateurs. Au cœur de l’exécution du plan de séparation se trouve l’impératif d’assurer une continuité de services. Le jour de la cession des activités (Day-1), une séparation effective de certaines activités doit protéger les parties prenantes et leurs actifs (notamment les données). Toutes les activités non séparées à Day-1 devront faire l’objet d’un suivi opérationnel, organisationnel et financier de part et d’autre jusqu’à l’autonomie complète des activités cédées vis-à-vis de la cédante. Tout en cherchant à réduire les asynergies liées à la séparation des services, les équipes IT auront une responsabilité majeure dans la réussite ou l’échec du projet.