Depuis des années, les cookies tiers aident à créer des campagnes publicitaires ciblées. Comme Google prévoit de les supprimer progressivement de Chrome en 2024, les spécialistes du marketing se tournent de plus en plus vers des alternatives comme les données zéro et first-party.

Les données de type zero -party – terme inventé par Forrester Research en 2018 – ne nécessitent pas d’analyse et offrent des informations directement fournies par les clients. À l’inverse, les données first-party proviennent du comportement des clients, comme l’activité web, et nécessitent une analyse pour en tirer des enseignements pertinents.

Pour créer des campagnes marketing réussies en l’absence de cookies tiers, les spécialistes peuvent utiliser à la fois les données zero-party et first-party.

Qu’est-ce qu’une donnée « zero-party » ? Les données « zero-party » sont des informations que les clients partagent volontairement avec les entreprises. Certains experts considèrent ce terme comme une évolution des « données explicites ». Les organisations peuvent collecter ces données à partir de diverses sources, comme des formulaires, des sondages, des demandes d’adhésion et des enquêtes. Bien que des clients puissent offrir sans contrepartie des données « zero-party », les entreprises proposent généralement une gratification en échange : un livre blanc, accès à un webinaire ou un code de réduction par exemple. Ces données peuvent donner des informations précises sur l’audience, car elles proviennent directement des clients. Lorsque les organisations collectent des données par le biais de sondages, d’enquêtes et de formulaires, les marketeurs peuvent les utiliser pour adapter les recommandations de produits, les messages et les offres à chaque client – qui favorisent l’établissement de relations solides avec les clients.

Qu’est-ce que les données de type « first-party » ? Les données first-party sont des informations comportementales que les organisations collectent pour améliorer le CX lorsque les clients interagissent avec leurs sites, leurs applications, leurs produits ou d’autres canaux comme les médias sociaux. Pour recueillir ces données comportementales, les développeurs web placent un code sur les contenus médias que l’organisation propose, ou utilisent les adresses IP des utilisateurs, leurs identifiants de connexion, un pixel traqueur ou encore la langue du navigateur, les horodatages ou des données démographiques. On peut ajouter à ces données des informations comme les articles laissés dans un panier abandonné. Les organisations stockent ensuite ces informations dans leurs plateformes CRM. Ces données ajoutent des informations aux données déclaratives « zéro party ». Elles peuvent aider à recibler des clients, avec des annonces de produits pertinents après qu’ils ont quitté le site. Elles peuvent aussi aider à créer des segments de clientèle qui s’appuient sur les intérêts réels ou les produits regardés.