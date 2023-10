Réseau : comprendre l’importance d’une solution DDI pour le cloud

Il ne suffit pas d'attribuer des adresses IP à un réseau. La gestion est également cruciale, en particulier à mesure que les stratégies de réseau en cloud se développent. Pour simplifier la tâche et gagner en rationalité, des solutions dites DDI proposent à présent d’unifier certains protocoles et techniques, principalement le DNS, le DHCP et l’IPAM.

Le DNS traduit les adresses IP en noms de domaine, ce qui les rend lisibles pour les utilisateurs. Le protocole DHCP configure les équipements sur le réseau et leur attribue des adresses IP. IPAM, enfin, aide les administrateurs réseau à gérer les adresses IP. Une solution DDI, acronyme de DNS, DCHP et IPAM, intègre ces trois services dans une plateforme unique qui apporte une gestion centralisée et une automatisation.

Tout réunir dans une plateforme DDI n'est pas un concept nouveau - Gartner a inventé l'acronyme en 2019 - mais c'est un concept que peu d'entreprises comprennent parfaitement. Le cabinet Enterprise Management Associates (EMA) a mené une enquête auprès de 333 professionnels qui se sont lancés dans un projet DDI et a constaté que seuls 40 % d'entre eux réussissaient à mettre en œuvre une stratégie adéquate.

« La DDI est une technologie stratégique », estime l’analyste Shamus McGillicuddy d’EMA. « Elle n'est peut-être pas considérée par tous comme un domaine d'innovation. Elle ne fera pas l'objet d'un quelconque engouement. Mais elle est vraiment essentielle à bien des égards. »

L'importance de la DDI Les plateformes DDI ont pris une importance de plus en plus vitale à mesure que les stratégies de cloud se sont développées. Les opérations réseau sont entrées dans l'ère du réseau multicloud, ce qui signifie que les entreprises ont besoin d'approches de gestion simplifiées, sécurisées et centralisées. Autant d'éléments que les outils d'une plateforme DDI peuvent fournir. Certains professionnels des réseaux préfèrent gérer les adresses IP à l'aide de feuilles de calcul ou d'outils Open source. Mais selon Shamus McGillicuddy, ces méthodes alternatives ne peuvent rivaliser avec une stratégie DDI intégrée. La DDI ne se limite pas à la gestion des adresses IP. Une stratégie DDI réussie aide les entreprises à améliorer la résilience du réseau, à augmenter la productivité et à renforcer la sécurité, entre autres avantages. Malgré les réticences initiales des professionnels des réseaux, beaucoup d'entre eux se rendent compte qu'ils ont besoin de la DDI à mesure que la gestion des réseaux devient plus complexe. Les trois principaux moteurs d'investissement dans la DDI - le cloud hybride, l'automatisation des réseaux et les opérations de transfert de données entre clouds - font également partie des principales tendances en matière de réseaux. Lorsque les entreprises se lancent dans le cloud, elles rencontrent des difficultés qui soulignent l'importance de la DDI, et elles finissent donc par l'utiliser. Les entreprises qui mettent en œuvre la DDI ont plusieurs attentes à l'égard de l'outil. L'étude de l'EMA a révélé que les principales capacités que les entreprises attendent d'une plateforme DDI sont la sécurité, l'évolutivité et l'intégration complète. La prise en charge multicloud, la résilience du réseau et la découverte des équipements connectés sont d'autres facteurs importants.

Principaux cas d'utilisation de la DDI Le cabinet EMA a constaté que l'automatisation est un élément essentiel de la DDI. Une majorité écrasante de 99 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise automatise les flux de travail dans leurs plates-formes DDI, et près de la moitié d'entre elles ont déclaré qu'elles faisaient entièrement confiance à ces flux de travail. Le scan des réseaux en cloud, qui a été classé comme l'une des capacités DDI les plus nécessaires, a également été classé comme l'un des principaux cas d'utilisation des flux de travail DDI automatisés. Les autres cas d'utilisation de la DDI comprennent la configuration et le déploiement des serveurs DNS et DHCP, l'approvisionnement en adresses IP et la gestion des enregistrements DNS. Environ 88 % des personnes interrogées ont également déclaré utiliser la DDI comme source de vérité dans leurs réseaux. Lorsque les entreprises utilisent la DDI - ou toute autre approche - pour créer une source de vérité sur le réseau, elles peuvent collecter des métriques sur l'état et les tendances du réseau. Les outils d'automatisation utilisent ensuite les métriques acquises pour affiner la gestion du réseau. Bien que la plupart des entreprises utilisent la DDI comme source de vérité, seulement 39% des personnes interrogées déclarent que la DDI est efficace à cet égard. L’étude constate que ces personnes sont aussi celles qui estiment que leurs stratégies de DDI ont été couronnées de succès. « La corrélation entre les deux mesures implique que les entreprises doivent utiliser la DDI comme source de vérité pour réussir leurs pratiques de DDI », estime Shamus McGillicuddy. « Mais le fort pourcentage de personnes qui ont exprimé un avis pessimiste indique aussi que les équipes des réseaux ont majoritairement besoin d'un soutien supplémentaire pour la DDI. »