EfficientIP, ce français qui consolide les DNS face aux ransomwares

Après les firewalls, après les sauvegardes, les serveurs DNS et DHCP constituent potentiellement un troisième rempart autour du système d’information contre les cyberattaques. Mais encore faut-il qu’ils soient taillés pour cette tâche. C’est l’argument que défend le français EfficientIP, qui conçoit des versions sophistiquées de ces serveurs et les vend, depuis près d’une vingtaine d’années, aux opérateurs télécoms, aux acteurs de la grande distribution, aux banques.

Depuis peu, le fournisseur tâche d’élargir sa cible. La publication ces jours-ci d’un outil gratuit, Data Exfiltration Application, doit lui permettre de faire connaître sa technologie au tout venant des entreprises concernées par les applications SaaS, qui ont déployé un service DNS sur leurs serveurs Windows et qui s’inquiètent, comme tout le monde, d’une potentielle cyberattaque. Cet outil propose de détecter un vol de données en cours ou, sinon, de tester si le réseau – son service DNS en l’occurrence - est protégé contre une telle menace.

« L’exfiltration des données est l’un des deux volets d’une attaque par ransomware. Les malfaiteurs se basent sur les DNS pour y parvenir, car il s’agit de l’un des vecteurs d’attaque les plus difficiles à identifier », explique Ronan David, le directeur de la stratégie et co-fondateur d’EfficientIP, lors d’un entretien avec LeMagIT.

L’activité historique d’EfficientIP est la fiabilisation des configurations réseau. Les ransomwares s’en prenant à présent à toute typologie d’entreprises, la fiabilité des réseaux n’est plus seulement la préoccupation des grands comptes.

Élargir la clientèle Jusqu’ici, les produits d’EfficientIP n’étaient vendus qu’aux grandes entreprises, car tout leur intérêt réside dans la facilité à gérer de larges flottes d’équipements. « Les services DNS et DHCP sont des éléments du cœur de réseau. Toutes les entreprises en ont. Ils sont vieux, il y en a trop ; une paire de chaque par sous-réseau. Nos clients historiques en ont déployé une centaine en moyenne », dit notre interlocuteur. Il rappelle qu’un serveur DHCP sert à attribuer automatiquement des adresses IP aux machines qui se connectent en réseau. Tandis qu’un serveur DNS est un annuaire qui permet de trouver une machine par son nom, ou une URL, ce qui est bien plus commode, y compris pour les applications, qu’une suite de chiffres. DNS et DHCP sont des services activables sur les versions basiques de Windows Server et Linux ; on les trouve aussi sur toutes les passerelles qui connectent un site à Internet, des SD-WAN dernier cri pour les entreprises aux boxes que fournissent les opérateurs télécoms aux particuliers. « Ce sont des services qui posent néanmoins un enjeu critique de rapidité. Quand vous modifiez une configuration, que ce soit pour combler une faille ou pour prendre en compte des postes VoIP sur un nouveau site, vous n’avez pas le temps de vous connecter cent fois à une console d’administration parce que vous avez une centaine de réseaux en fonctionnement. Notre premier avantage est de proposer une gestion centralisée. De passer de l’administration à la gouvernance. » L’intérêt des solutions EfficientIP se serait élargi aux entreprises de toute taille au fur et à mesure que les usages du DNS ont explosé. Cela a été le cas ces dernières années à cause de la multiplication des appareils par utilisateur, mais aussi parce que le DNS joue un rôle essentiel entre le réseau interne et les applications SaaS qui s’exécutent en cloud. « La conséquence de cette croissance est que 90% des malwares détournent à présent les services DNS pour déployer leurs attaques. Et, ce, quelle que soit la taille de l’entreprise qu’ils visent », assure Ronan David. Selon lui, les DNS basiques fournis avec les serveurs Windows et Linux ne sont pas conçus pour éviter ces détournements : « Nous sommes les seuls à proposer un serveur DNS qui soit équipé – en interne - d’un moteur d’analyse comportementale, capable de détecter un détournement des fonctions en temps réel. À l’extérieur du DNS, les firewalls ne voient que des signatures, ils sont incapables de comprendre le sens malveillant d’une transaction et, a fortiori, quelle transaction interdire. » L’outil gratuit d’EfficientIP – qui fonctionne avec tous les serveurs DNS et DHCP du marché - serait capable de détecter en une minute s’il est possible d’exfiltrer des données en compromettant le DNS configuré par une entreprise. Ensuite, il faudrait déployer les produits commerciaux d’EfficientIP pour bloquer ce risque.

L’offre SOLIDserver Les serveurs d’EfficientIP, baptisés SOLIDserver, sont fournis en machines virtuelles ou appliances physiques. Ils fonctionnent par défaut par paires pour assure la haute disponibilité. Ils contiennent trois couches fonctionnelles. Le socle est l’IPAM (IP Address Management), une sorte de base de données des adresses IP et des noms de machines en production. L’administrateur y définit éventuellement des plages d’adresses IP et des types de noms de machines par sous-réseaux, de sorte que l’IPAM les communique aux serveurs DHCP et aux contrôleurs de domaines pour qu’ils sachent quelles caractéristiques attribuer aux machines qui se connectent. Le paramétrage se fait au moyen d’une console graphique dans laquelle on peut définir des modèles (des « templates ») qui correspondent à autant de schémas de déploiement par type de succursales ou de sous-réseau. En retour, l’IPAM récupère les adresses et les noms des machines qui ont effectivement été connectées au réseau par un serveur DHCP et un contrôleur de noms. Ces informations nourrissent une cartographie, laquelle permet de visualiser les caractéristiques de la moindre imprimante branchée sur un site distant. « L’un des cas d’usage les plus fréquents est le déploiement de machines virtuelles. Notre IPAM fournit à l’orchestrateur responsable de la virtualisation une adresse IP pour chaque nouvelle VM et une convention de nommage, de sorte que l’administrateur n’a pas à entrer ces fonctions à la main. Ce système évite aussi les conflits d’adresse IP quand vous disposez de plusieurs succursales qui ont plusieurs sous-réseaux », explique Ronan David. Il donne l’exemple d’une franchise où chaque supermarché dispose traditionnellement d’au moins trois sous-réseaux : un pour les caisses enregistreuses, un pour les frigos, un pour les caméras. « Il y a historiquement deux approches. Soit un administrateur définit au siège ses plages d’adresses IP sur un serveur DHCP central sans savoir exactement quelles machines seront déployées sur site, soit un informaticien sur site paramètre un DHCP local sans forcément connaître les règles définies au siège. C’est très compliqué dans les deux cas. Nous éliminons cette complexité grâce à l’automatisation », dit notre interlocuteur. L’IPAM présente par ailleurs l’intérêt de renseigner automatiquement les firewalls et autres dispositifs de sécurité sur la cartographie du réseau. « Nous évitons ainsi aux équipes sécurité d’avoir à demander cette information aux équipes IT et de l’enregistrer ensuite manuellement dans leurs consoles. Mais, au-delà, l’IPAM consolide toutes les informations sur la criticité de chaque segment de réseau. Cela sert aux équipements de type Palo Alto pour appliquer automatiquement les bonnes règles de sécurité aux bons endroits », ajoute-t-il.