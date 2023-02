Sauvegarde en cloud ou sur site : quels avantages, quels inconvénients ?

La sauvegarde en cloud a permis aux entreprises de toute taille d’améliorer la protection de leurs données. Mais, la sauvegarde locale traditionnelle a toujours sa place dans le monde du stockage. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Souvent, la décision d’utiliser l’une ou l’autre – ou, dans certains cas, les deux – dépend des besoins spécifiques de l’entreprise.

Le cloud a pour lui la simplicité et l’élasticité, tandis que la sauvegarde locale bénéficie de la vitesse toujours meilleure des disques de la capacité des bandes qui augmente régulièrement. La sauvegarde locale des fichiers peut être plus rapide à des fins de récupération, mais le cloud fournit un emplacement hors site en cas de sinistre du centre de données principal. La sauvegarde locale nécessite généralement plus de gestion interne et de temps de travail.

Dans de nombreux cas, si le budget et les ressources sont adéquats, une approche de sauvegarde hybride est appropriée. Cette combinaison de sauvegarde en cloud et de sauvegarde locale assure une protection solide des données.

La stratégie de sauvegarde 3-2-1 backup apporte une protection maximale.

Ainsi, la bonne pratique de sauvegarde dite « 3-2-1 » encourage les entreprises à disposer de trois copies des données sur deux supports différents, l’un des lieux de stockage étant hors site. La sauvegarde en cloud peut jouer un rôle utile pour répondre à ces exigences, car les données sont hors site et comptent comme un autre support de stockage au-delà du matériel traditionnel sur disque.

Qu’est-ce que la sauvegarde en cloud ? La sauvegarde en cloud consiste à copier des données via un réseau vers un serveur de stockage en ligne, généralement hébergé par un fournisseur de services. Le fournisseur de sauvegarde en cloud facture le client en fonction d’éléments tels que la capacité, la bande passante, le nombre d’utilisateurs et la récupération des données. Les options de sauvegarde des données en cloud comprennent la sauvegarde directe dans un cloud public tel que AWS, Google ou Microsoft Azure, ou la sauvegarde en cloud privé d’un fournisseur de services. La sauvegarde de cloud à cloud, plus récente, consiste à sauvegarder les données qui proviennent du cloud – dans des applications SaaS, telles que Salesforce et Office 365 – vers un autre cloud. L’utilisation de plusieurs clouds est une tendance récente du cloud computing, et les entreprises ont également besoin d’une sauvegarde pour ce type de plate-forme. Il existe une approche mixant la sauvegarde traditionnelle et celle en cloud : elle consiste à enregistrer une sauvegarde complète sur un équipement local qui est ensuite envoyé au fournisseur de cloud pour mise en ligne ; c’est le cas de la solution AWS Snowball Edge. Cette solution évite le temps de transfert potentiellement très long pour le téléchargement d’une première sauvegarde complète. La sauvegarde hybride en cloud est un autre croisement entre la sauvegarde traditionnelle et celle en cloud. Ici, un NAS sur le site principal sert de cible de sauvegarde locale et synchronise ses fichiers avec un service en cloud. Dans ce cas, l’entreprise peut utiliser l’appliance NAS pour une restauration rapide et utiliser la sauvegarde en cloud en cas de défaillance du datacenter.

Qu’est-ce que la sauvegarde traditionnelle/locale ? La sauvegarde locale, parfois appelée sauvegarde traditionnelle, est une forme ancienne de sauvegarde des données sur le site principal d’une entreprise. Les entreprises utilisent généralement du matériel sur disque pour cette sauvegarde. Un logiciel de sauvegarde gère la copie des données sur le matériel. Ce logiciel est parfois intégré au matériel, ou bien il fonctionne séparément. Les fonctions de réduction des données, telles que la déduplication, diminuent la quantité de données sauvegardées sur le disque. La bande était le support de sauvegarde traditionnel le plus courant avant que le disque ne prenne le dessus au début des années 2000. Dans le processus de sauvegarde sur bande, une entreprise déplace les données sur une cassette qui réside dans une bibliothèque. Les entreprises utilisent encore la bande aujourd’hui, généralement pour une protection « hors ligne » inatteignable par les ransomwares et autres cyberattaques, ou pour l’archivage à long terme. Une cassette LTO-9 offre 45 To de capacité compressée par cartouche. Les bandes sont une autre option de stockage qui permet de respecter la règle 3-2-1 de la sauvegarde des données. Une autre option pour la sauvegarde locale est un disque dur externe ou une clé USB. Ces dispositifs sont généralement utilisés par les petites entreprises, car il s’agit d’une forme de sauvegarde plus basique qui consiste simplement à déplacer les données sur le disque. Idéalement, cette sauvegarde locale ne serait qu’un élément de la stratégie de sauvegarde d’une entreprise. Une nouvelle forme de sauvegarde cloud comprend la sauvegarde des données SaaS vers un équipement sur site. Dans ce cas, les données provenant du cloud – comme les e-mails d’Office 365 – sont sauvegardées sur un stockage local. Il est important de considérer les différentes caractéristiques de chaque approche.

Quels sont les avantages et inconvénients de la sauvegarde en cloud ? Dans l’ensemble, la sauvegarde en cloud offre une couche supplémentaire de protection qui pèse peu sur les tâches opérationnelles. Mais certains de ses avantages peuvent être considérés comme des inconvénients dans différentes situations. Les avantages de la sauvegarde en cloud sont les suivants : Faibles coûts d’entrée. La sauvegarde en cloud, surtout au début, est une forme bon marché de protection des données. Alors que les équipements de stockage locaux peuvent coûter des milliers d’euros, l’investissement en temps et en argent pour configurer un compte de sauvegarde en cloud est minime. La sauvegarde en cloud est particulièrement intéressante pour une entreprise qui ne dispose pas des fonds ou des ressources nécessaires pour déployer un site distinct de reprise après sinistre. Très accessible. Une sauvegarde en cloud est accessible à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet, ce qui est particulièrement pratique lorsque le site principal d’une entreprise est en panne. L’accès à une petite quantité de données est un processus rapide. Un éventail de fonctions de sécurité. Les produits de sauvegarde en cloud offrent une gamme de fonctions pour assurer la sécurité des données. Évolutivité facile. Le stockage en cloud est pour ainsi dire illimité. Les entreprises peuvent ajouter de la capacité de sauvegarde en cloud en quelques clics seulement. En revanche, l’extension de la sauvegarde locale nécessite l’acquisition et l’installation d’un autre matériel physique. Gestion facile. La gestion de la sauvegarde en cloud prend généralement moins de temps et d’efforts que la sauvegarde locale des données, en fonction des besoins et des demandes des entreprises. Les entreprises doivent simplement s’assurer que laisser la gestion du matériel de stockage à un fournisseur de services ne contrevient pas aux politiques internes. Une reprise après sinistre simple. En cas de panne ou de perte de données sur un site principal, les entreprises peuvent facilement basculer vers un service de reprise après sinistre (DRaaS) basé sur le cloud. Cette option permet aux entreprises qui ne pouvaient pas se le permettre auparavant de bénéficier d’un plan de reprise d’activité. Voici quelques inconvénients de la sauvegarde en cloud : Accumulation des coûts. Une entreprise doit payer chaque mois pour le stockage de ses données de sauvegarde. Bien qu’une petite quantité de données soit bon marché, une grande quantité de données stockées sur une longue période augmente régulièrement les coûts. Il est essentiel de surveiller de près les dépenses liées à la sauvegarde en cloud. Latence. Le cloud peut présenter une latence, en particulier si de nombreux utilisateurs tentent d’accéder aux mêmes données ou au même cloud ou si une entreprise essaie d’extraire un grand volume de données du cloud. C’est là qu’une politique de conservation devient essentielle ; lorsque les données sauvegardées ne cessent de croître, il peut devenir difficile de les gérer toutes, ce qui peut retarder le temps de récupération. Problèmes de sécurité. Certaines entreprises s’inquiètent encore de la sécurité de la conservation des données en cloud. Confirmez qu’un produit de sauvegarde en cloud dispose des éléments de sécurité nécessaires, tels que le chiffrement de bout en bout. En outre, ce n’est pas parce qu’une sauvegarde se trouve en cloud qu’elle est à l’abri des cyberattaques ; méfiez-vous donc d’un faux sentiment de sécurité. Restaurations lentes et coûteuses. Bien qu’un plan de reprise d’activité après sinistre en cloud soit rapide et efficace, la restauration effective des données à partir du cloud peut être un processus long et coûteux, surtout lorsqu’il s’agit de gros volumes. Les frais d’export des données peuvent rapidement rendre les restaurations coûteuses.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la sauvegarde locale ? Les entreprises doivent tenir compte de leurs besoins en matière de protection des données lorsqu’elles comparent les options de sauvegarde locale et en cloud. Les avantages de la sauvegarde locale sont les suivants : L’accessibilité sur site. Il n’y a rien de plus accessible que les données de sauvegarde sur site. Les sauvegardes sur disque, en particulier, se font généralement de manière continue, de sorte qu’un utilisateur peut revenir très simplement en arrière, pour récupérer l’état de ses données juste avant un incident. Rapidité. Les disques sur site sont rapides pour les opérations de sauvegarde et de restauration. Contrôle de la sécurité. Une entreprise a plus de contrôle sur la sauvegarde locale que sur les données qui sont entre les mains d’un fournisseur de cloud computing. Voici quelques inconvénients de la sauvegarde locale : Coût initial élevé. Si l’on compare la sauvegarde en cloud à la sauvegarde locale, le coût du matériel sur site est généralement bien plus élevé que la mise en route d’une solution en cloud. Les disques sont chers, leur ajout peut donc avoir un impact important dans le budget. En outre, la durée de vie des disques nécessite un remplacement de temps en temps ainsi qu’une maintenance régulière. Difficultés d’évolutivité. Avec la sauvegarde locale, le processus d’ajout d’espace est plus laborieux, car l’entreprise doit acquérir le stockage supplémentaire et l’installer. Le stockage physique d’un plus grand nombre de sauvegardes de données représente une charge plus importante que le simple ajout d’espace de stockage en cloud. Maintenance élevée. La sauvegarde locale nécessite un personnel dédié pour la gérer. Lorsqu’une entreprise utilise le cloud computing, le personnel informatique est libéré pour se concentrer sur d’autres tâches importantes que la maintenance des sauvegardes. Problèmes de cybersécurité. Si une cyberattaque frappe le centre de données principal, l’entreprise doit utiliser une sauvegarde hors site, que ce soit sur bande ou en cloud, pour s’assurer que la restauration est propre. Problèmes de reprise après sinistre. En cas de sinistre sur le site principal, une sauvegarde locale ne sera d’aucune utilité. Cependant, si votre entreprise a déplacé des bandes hors site, ces sauvegardes sont précieuses pour la reprise après sinistre.