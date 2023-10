Sauvegardes : comment s’assurer qu’elles fonctionnent

La sauvegarde est essentielle pour garantir qu’une entreprise puisse survivre à toutes sortes d’incidents et de mésaventures, qu’ils soient mineurs – comme un fichier supprimé ou une application corrompue – ou qu’il s’agisse d’une catastrophe à grande échelle comme un incendie, une inondation ou une attaque de ransomware.

Mais les plans de sauvegarde ou de reprise après sinistre ne seront jamais efficaces si les sauvegardes ne sont pas testées ou que leur maintenance n’est pas rigoureuse.

Les entreprises tombent parfois dans le piège qui consiste à définir une politique de sauvegarde et à déployer des outils de sauvegarde, puis à les oublier, ce qui est risqué. Les entreprises doivent vérifier qu’elles peuvent récupérer les fichiers et restaurer les données et les applications.

Si les entreprises ne procèdent pas à ces tests, la reprise peut échouer. Pour remédier à cette situation, les plans de continuité des activités prévoient souvent la réplication des données, des systèmes miroirs redondants et des sauvegardes en ligne afin de minimiser les temps d’arrêt. Dans certains cas, les entreprises peuvent opter pour la récupération des applications et des données dans un environnement en cloud, même si ce n’est que temporaire.

Les entreprises doivent s’interroger sur la rapidité avec laquelle elles peuvent sauvegarder leurs données et sur la rapidité avec laquelle elles doivent les récupérer. Les entreprises, en particulier dans les secteurs réglementés, disposent d’une fenêtre de sauvegarde et de récupération de plus en plus courte. Les clients et les parties prenantes tolèrent de moins en moins les temps d’arrêt.

Au fur et à mesure que l’entreprise évolue, ces risques changent également. Cela peut être dû au fait que l’entreprise opère dans des territoires plus exposés à la cybercriminalité, ou dans des secteurs verticaux tels que l’informatique ou la finance qui sont des cibles courantes, ou encore dans des infrastructures nationales critiques.

« Le principal problème est que les besoins de l’entreprise peuvent évoluer rapidement, de sorte que les politiques et les outils de protection des données mis en place hier pour une donnée ou une application ne sont plus adaptés aujourd’hui », explique Tony Lock.

Il s’agit notamment de s’adapter à l’utilisation de nouvelles applications, à l’augmentation des ensembles de données et aux modifications des objectifs en matière de temps et de points de récupération ( RTO et RPO ).

Au niveau technique, les DSI doivent s’assurer que les sauvegardes fonctionnent. Les politiques et les technologies de sauvegarde doivent refléter ce qui se passe dans l’entreprise et les plans de sauvegarde doivent être constamment révisés.

Les fournisseurs de services en cloud et de logiciels SaaS offrent un niveau de résilience et une garantie de niveau de service dans le cadre de leur offre. Toutefois, les entreprises doivent être conscientes que si le service en cloud protège ses propres opérations, il n’en va pas de même pour la sauvegarde des données du client.

Les entreprises doivent également surveiller leurs journaux pour identifier les problèmes liés aux sauvegardes et les défaillances potentielles. Elles doivent définir une politique de rafraîchissement des supports, y compris pour les disques durs, et s’assurer que le personnel est formé au fonctionnement des logiciels de sauvegarde et à la récupération des données.

Selon Stephen Young, directeur du prestataire AssureStor, qui fournit des technologies de sauvegarde et de reprise après sinistre aux revendeurs informatiques, cela signifie qu’il faut vérifier que les jeux de sauvegarde protègent les bonnes données conformément aux politiques de conservation. Les sauvegardes doivent ensuite être surveillées et les restaurations testées. Il préconise également de tester les délais , c’est-à-dire vérifier la durée des sauvegardes et des restaurations dans des conditions réelles.

Sur le plan technique, les équipes informatiques doivent maintenir et corriger les logiciels de sauvegarde, veiller à tester régulièrement l’intégrité des sauvegardes et vérifier qu’elles peuvent être restaurées.

Outils de sauvegarde et automatisation

Heureusement, les outils de sauvegarde d’entreprise intègrent désormais des fonctionnalités de gestion et de conservation des copies de sauvegarde. Les logiciels de sauvegarde sont de plus en plus agnostiques en termes de fournisseurs et de plateformes, et capables de gérer plusieurs types de dispositifs de stockage et de cibles de sauvegarde dans le cloud.

Les équipes informatiques doivent choisir un outil de sauvegarde principal pour surveiller tous leurs dispositifs et services de sauvegarde, ou utiliser les journaux de chaque système pour surveiller les performances et repérer toute défaillance potentielle.

Les entreprises peuvent, par exemple, créer des tableaux de bord pour surveiller tous leurs systèmes et scripts de sauvegarde afin de vérifier qu’ils fonctionnent et que les processus de restauration sont efficaces. Et elles peuvent relier cela à une surveillance centralisée.

Mais ces mesures soutiennent (plutôt que de remplacer) la surveillance humaine des sauvegardes.

Il s’agit de « processus, de processus et de processus », explique l’analyste Tony Lock, qui ajoute : « mettez en place des processus pour vous assurer que vous n’avez pas de problèmes de sécurité. Mettez en place des processus pour vous assurer que vous gardez une vue d’ensemble de ce qui se passe réellement dans vos systèmes de protection des données et veillez à ce qu’ils s’adaptent aux besoins de l’organisation au fur et à mesure de l’évolution des options et des exigences commerciales. »

En outre, les entreprises devraient utiliser les nouvelles fonctionnalités de leurs outils de sauvegarde. Ces fonctionnalités – telles qu’une plus grande automatisation – permettent de gagner du temps, mais elles ne seront bénéfiques que si les plans de sauvegarde sont mis à jour afin de refléter les nouvelles capacités du logiciel.

L’automatisation jouera un rôle de plus en plus important dans la maintenance des sauvegardes. Un certain nombre d’éditeurs travaillent à la mise au point de logiciels qui découvrent tout seuls les applications nouvellement installées et les nouveaux jeux de données qui devraient être inclus dans les sauvegardes.

À l’avenir, les logiciels de sauvegarde pourraient être suffisamment intelligents, pour déterminer les niveaux de stockage à utiliser en fonction de la fréquence d’accès, appliquer des techniques de réduction des volumes de données, réduire les coûts et éventuellement accélérer les temps de récupération.

L’automatisation devrait conduire à un recours accru aux fournisseurs de sauvegarde en cloud et à la sauvegarde en tant que service. Les services en cloud peuvent s’adapter à l’évolution des applications et fournir une redondance pour les données critiques, mais les DSI doivent toujours s’assurer qu’elles vérifient régulièrement les sauvegardes et qu’elles en testent le fonctionnement.