Stockage décentralisé : les 7 principales solutions

Le stockage de données décentralisé se veut une alternative au stockage en cloud classique. Il pourrait représenter un changement important dans la façon dont les entreprises distribuent et stockent les données à l'avenir.

Dans une offre de stockage décentralisé, les données sont chiffrées et stockées sur plusieurs sites, ou nœuds, qui sont gérés par des particuliers ou des entreprises, lesquels partagent leur espace disque surnuméraire moyennant une rétribution. Le fournisseur du service de stockage décentralisé agit souvent comme un courtier ; il met en relation ceux qui ont besoin de stocker des données et ceux qui cherchent à louer leur excédent de capacité de stockage.

Quel que soit l'endroit où les données sont stockées, seul le propriétaire des données détient la clé de chiffrage privée. Les fournisseurs de stockage, les courtiers comme les propriétaires des disques, ne peuvent pas accéder aux données. Dans de nombreux cas, les fichiers sont également partagés et répartis sur plusieurs sites, ce qui constitue un autre niveau de sécurité du stockage.

Le principal avantage du stockage décentralisé est le prix. Le stockage décentralisé des données est généralement basé sur une capacité de stockage excédentaire que son propriétaire souhaite rentabiliser, à défaut de ne rien en faire. Il a donc tendance à être peu coûteux.

Dans de nombreux cas, les réseaux de stockage décentralisés sont basés sur la blockchain ou des technologies similaires. Celles-ci offrent des avantages tels que l'immuabilité des données, le renforcement de la confidentialité et une meilleure sécurité globale. Les réseaux décentralisés sont résilients, car le stockage n'a pas de point de défaillance unique.

Pour mémoire, la blockchain est une technologie de registre distribué qui permet de synchroniser et de valider automatiquement les transactions de stockage sur des nœuds distribués. Le registre de la blockchain peut enregistrer les hachages des disques, les emplacements des données, les coûts de location et de nombreuses autres informations spécifiques à la transaction. La blockchain et le stockage décentralisé ne sont toutefois pas identiques, et l'un peut exister sans l'autre.

En revanche, le stockage décentralisé des données pose la difficulté d'obtenir l'adhésion des parties prenantes. En raison de la façon dont les réseaux de stockage décentralisés ont été utilisés au début, ils ont acquis une réputation d'amateurisme, voire de repaire aux données piratées. En tant que tels, les entreprises peuvent avoir du mal à accepter l'idée de les utiliser.

Au moins certains réseaux reposent sur une tarification basée sur des jetons de cryptomonnaies. Le service des achats peut rechigner à approuver de tels paiements. Même si une entreprise n'est pas opposée à l'utilisation de ces types de monnaies, les prix des jetons peuvent être volatils, ce qui risque d'entraîner des hausses inattendues des prix du stockage.

Parmi les autres risques liés à l'utilisation d'un réseau de stockage décentralisé, on peut citer une surveillance réglementaire accrue, des niveaux de performance variables en fonction du nombre de nœuds en ligne, ou encore le risque de perdre des données si le fournisseur fait faillite ou si un trop grand nombre de nœuds sont hors ligne.

Toujours est-il que le stockage décentralisé gagne du terrain depuis quelques années et de nombreuses offres existent déjà sur le marché. Cet article présente les sept plus importantes.

1/ Arweave Alors que la plupart des offres décentralisées de stockage de données mettent en avant la protection de la vie privée, l'évitement de la censure ou encore un abri loin des systèmes de surveillance, Arweave est conçu pour la permanence des données face aux risques d’effacement. Arweave utilise une technologie de blockchain propriétaire appelée blockweave. Il s'agit essentiellement d'un protocole de stockage peer-to-peer (P2P) qui va chercher sa capacité de stockage sur les PC connectés, lesquels sont des clients Arweave. L'application qui permet le stockage des données et d'autres fonctionnalités est appelée permaweb. Il s’agit un environnement immuable pour le stockage des pages web, des bases de données et des fichiers. Les utilisateurs de ce service doivent payer une redevance en utilisant des jetons Arweave, qui sont disponibles sur la plupart des bourses de cryptomonnaies. Arweave est géré à 100 % par sa communauté et est conçu pour fonctionner sous Linux. Il peut être utilisé sous Windows mais n'est pas recommandé pour des raisons de fiabilité.

2/ BitTorrent BitTorrent est l'un des réseaux de stockage de données décentralisés les plus anciens et les plus connus. Fondé en 2001, BitTorrent a d'abord gagné en notoriété en tant que plateforme de partage de médias pirates. Au fil du temps, BitTorrent s'est transformé en une suite complète de produits, dont le système de fichiers BTFS (BitTorrent FileSystem). BTFS est un système de stockage décentralisé évolutif conçu pour réduire les coûts de stockage, améliorer la tolérance aux pannes et éviter la censure des autorités locales. Comme d'autres réseaux de stockage distribués, BTFS repose sur des nœuds d'utilisateurs. Toutefois, l'un des éléments qui distingue BitTorrent de certains autres réseaux est la présence de plus de 100 millions de nœuds utilisateurs. En outre, BTFS est basé sur la blockchain et utilise le réseau TRON. Il existe plus de 1 000 nœuds TRON complets, dont 27 producteurs de blocs désignés comme super représentants. BTFS dispose à ce jour de plus de 600 Po d'espace de stockage. BTFS est un dérivé d’IPFS (InterPlanetary FileSystem) et convient à la fois au transfert et au stockage de fichiers. Toutefois, contrairement aux autres offres de stockage de données décentralisées, BTFS est conçu de manière à permettre aux utilisateurs de supprimer de leurs nœuds tout support illégal ou protégé par des droits d'auteur.

3/ Filecoin Filecoin est largement connu pour avoir réalisé l'une des plus grandes offres initiales de pièces de monnaie de tous les temps, en levant 257 millions de dollars en 2017. Filecoin est un service de réseau P2P qui utilise la blockchain et sa propre cryptomonnaie pour fournir des services de stockage. La cryptomonnaie, appelée FIL, prend en charge toutes les transactions. Les utilisateurs paient FIL pour stocker leurs fichiers. Les mineurs, c’est-à-dire les propriétaires de nœuds de stockage, gagnent des FIL pour stocker les fichiers. Le registre de la blockchain enregistre les transactions et fournit la preuve que les mineurs stockent correctement les fichiers. Filecoin s'appuie sur le réseau de stockage distribué IPFS, mais s'en distingue par l'ajout de couches techniques. La tarification de Filecoin n'est pas contrôlée par une seule entreprise ; il s'agit plutôt d'un marché ouvert auquel tout le monde peut participer. Bien que cela offre une plus grande flexibilité, cela peut compliquer la tâche des utilisateurs qui essaient d’évaluer leurs frais selon ce qu’ils consomment. Le projet Filecoin est open source et encourage les fournisseurs de stockage, les consommateurs et les développeurs à créer des applications à partir de son système de fichiers. Il convient toutefois de noter que les nœuds utilisés par Filecoin ne sont compatibles qu'avec Linux et macOS. Windows n'est pas pris en charge.

4/ MaidSafe et Safe Network MaidSafe est une petite équipe de personnes qui construisent le Safe Network, un réseau mondial autonome composé de nœuds de stockage. Ce faisant, MaidSafe a cherché à créer un réseau qui ne pourrait pas être désactivé, bloqué, censuré ou contrôlé. N'importe qui peut rejoindre le réseau de manière anonyme en tant que fournisseur de capacité de stockage, sous réserve d'un test de ressources, et n'importe qui peut y stocker ses données ou accéder à des informations publiques sur le réseau. Le logiciel de MaidSafe gère le stockage à travers le réseau, en acheminant les données et les messages de manière sécurisée entre les nœuds. Les nœuds sont regroupés en sections qui contrôlent les données qui y sont stockées. La formation des sections et le déplacement des données sont des opérations autonomes qui ne nécessitent pas de serveurs centralisés, d'agents ou de surveillance humaine. Le projet Safe Network fournit également une API que les développeurs peuvent utiliser pour interagir directement avec le réseau. Le logiciel client stocke les données sur le réseau Safe Network. Le logiciel divise les données en un minimum de trois segments, les hache et les chiffre, puis applique des protections supplémentaires. Plusieurs copies de chaque segment sont stockées dans une section pour assurer la redondance. À l'heure actuelle, les utilisateurs achètent de l'espace de stockage avec le MaidSafeCoin, qui est disponible sur plusieurs bourses publiques. Ceux qui vendent des capacités de stockage excédentaires sont également payés en MaidSafeCoin. À terme, MaidSafeCoin sera remplacé par des jetons Safe Network. Ceux qui ont besoin de stocker des données peuvent payer une fois mais stocker les données pour toujours. Le Safe Network est une alternative sécurisée et universellement accessible au World Wide Web. Son objectif est de passer sous les radars de la traçabilité.

5/ Sia Comme Filecoin, Sia utilise la blockchain pour fournir une plateforme de stockage de données décentralisée qui chiffre et distribue des fichiers sur un réseau P2P mondial. Le logiciel client Sia - disponible pour Windows, Linux et macOS - décompose chaque fichier en trente segments, qu'il distribue ensuite à différents hôtes. Le logiciel utilise l’algorithme d’Erasure coding Reed-Solomon pour garantir la redondance et permettre de récupérer un fichier à partir de seulement dix de ses segments. Le logiciel utilise également l'algorithme open source Threefish pour chiffrer les segments avant de les envoyer aux hôtes de stockage. Les locataires utilisent Siacoin pour acheter du stockage, et les hôtes utilisent Siacoin comme garantie pour le stockage des fichiers. Le logiciel Sia est entièrement libre et comprend une API que les développeurs peuvent utiliser pour créer des applications. La mise en place de Sia - en tant que locataire ou hôte - est un processus simple et bien documenté, ce qui le différencie de la plupart de ses concurrents. Sia propose un marché du stockage décentralisé sur lequel les fournisseurs de stockage sont en concurrence. Par conséquent, les prix sont moins prévisibles. Sia estime que le coût du stockage de 1 To de données est de 1 à 2 dollars par mois. Toutefois, les locataires doivent être conscients des coûts supplémentaires, tels que les frais d'établissement du contrat et les frais de bande passante pour le chargement et le téléchargement des fichiers. À l'instar d'autres cryptomonaies, la valeur du Siacoin fluctue également, ce qui signifie que les coûts de stockage réels varient d'un mois à l'autre.

6/ Storj et Tardigrade Storj est l'un des principaux concurrents de Sia et fournit des services similaires, dont l’hébergement de la blockchain. Une certaine confusion a cependant entouré la dénomination de Storj. Storj et Tardigrade font référence à deux secteurs d'activité différents de Storj Labs. Storj se concentrait sur l'offre et Tardigrade sur la demande. Les opérateurs de nœuds de Storj fournissaient un stockage décentralisé aux clients de Tardigrade. Storj a depuis intégré son produit Tardigrade à la marque Storj, sous le nom de Storj Decentralized Cloud Storage, selon le fournisseur. Le stockage Storj est compatible avec S3, les données étant divisées en segments plus petits, chiffrées à l'aide de l’algorithme AES-256 (avec chiffrement symétrique Galois/Counter Mode) et stockées à travers le réseau mondial, comme Sia. Storj divise les fichiers en segments de 64 Mo, chaque segment étant composé de 80 morceaux envoyés aux nœuds de stockage. Seuls 29 de ces 80 morceaux sont nécessaires pour accéder au fichier, et le service utilise les morceaux disponibles les plus rapides. Selon Storj Labs, son stockage est bien adapté aux sauvegardes, aux archives, au contenu multimédia, aux services de stockage en cloud hybrides, aux transferts de fichiers volumineux, aux fichiers de log de plus de 4 Ko et aux snapshots de bases de données. Contrairement à d'autres services, Storj propose une tarification fixe, ce qui facilite la budgétisation des coûts de stockage. En février 2025, Storj facture 0,004 $ par Go par mois, avec des frais de récupération de données de 0,007 $ par Go.