Migration avec contraintes : comment DreamWorks est passé au cloud

Le studio d’animation DreamWorks est l’un des exemples typiques que NetApp aime mettre en avant pour justifier l’intérêt de son stockage unifié, à savoir la faculté de gérer ensemble des baies de SSD physiques et des services de stockage en cloud qui fonctionnent tous sous le système OnTap.

DreamWorks, client de baies NetApp physiques depuis des années, avait commencé à migrer certaines charges de travail en cloud dès 2015. À l’époque, il s’agissait surtout de s’essayer à la transformation de certaines applications en microservices. Cependant, l’utilisation du cloud s’est subitement accélérée en 2020, en raison des obligations de travail à distance imposées par la pandémie de Covid-19. Dès lors, il a fallu migrer tel quel l’existant.

Mais, en l’état, l’infrastructure de DreamWorks repose sur une conception particulière du stockage qui ne saurait souffrir des habituelles latences imposées par les services en ligne.

Garder le même stockage plutôt que les mêmes serveurs

Dans un premier temps, c’est HPE, le fournisseur des serveurs de calcul de DreamWorks, qui propose, via son contrat GreenLake, de gérer la réplication des ressources informatiques physiques vers les services d’IaaS d’Azure. Mais cela ne convenait pas à Scott Miller, car HPE proposait de remplacer les baies NetApp par des services de stockage natifs d’Azure, avec la perspective de perdre en contrôle et en performances.

« Les baies AFF installées dans notre centre de données constituent l'épine dorsale du stockage pendant la production. Elles offrent des performances prévisibles et fiables sur les accès en lecteur et en écriture », dit-il.

DreamWorks a donc préféré remplacer ses serveurs HPE par des VM Azure et leur accoler les baies virtuelles Azure NetApp Files, un service spécialement développé par NetApp pour reproduire à l’identique ses équipements de stockage en ligne.

« Il s’agissait du seul moyen pour rendre interchangeables le matériel sur site et le cloud », commente Scott Miller. « De plus, Azure NetApp Files, la plateforme de stockage de fichiers native Azure de NetApp, offre des performances supérieures et plus stables qu'Azure Files, le propre service de stockage de fichiers de l'hyperscaler. »

En l’occurrence, DreamWorks a utilisé la fonction SnapMirror d'OnTap pour répliquer ses baies de stockage vers les services Azure NetApp Files. Une fonction intégrée à OnTap, dont DreamWorks se félicite de la facilité.

« Alors, bien entendu, pour nos flux de travail, le cloud n'est pas nécessairement aussi rapide que nos serveurs sur site. Néanmoins, nous avons obtenu des performances satisfaisantes et prédictibles avec Azure NetApp Files ; c’est déterminant pour maintenir l’exécution de nos processus existants. Et, in fine, Azure NetApp Files nous a permis de boucler notre long métrage en temps et en heure », assure-t-il.