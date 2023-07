Stockage et containers : pourquoi les entreprises n’arrivent pas à les marier

Alors que les entreprises continuent de développer leur infrastructure de cloud hybride, la relation entre le stockage sur site et les infrastructures de containers doit évoluer. Que ce soit dans la façon dont les équipes informatiques travaillent, comme dans la façon dont l’infrastructure fonctionne. C’est en tout cas le constat que font ensemble utilisateurs et fournisseurs, lesquels ont été interrogés par nos confrères de TechTarget USA dans le cadre d’une vaste enquête sur le cloud hybride.

« Le stockage que les entreprises utilisent toujours a été conçu pour dépendre d’un réseau installé derrière un pare-feu, où les équipements SAN ou NAS interagissent avec des machines virtuelles et des serveurs. Il n’a pas été conçu pour une infrastructure cloud-native, faite de containers qui visent à apporter élasticité et portabilité à des applications en cours de développement ou déjà accessibles aux utilisateurs », constate ainsi Dmitrii Ivashchenko, ingénieur logiciel et développeur de jeux chez l’éditeur My.Games.

Selon lui, les entreprises qui embrassent actuellement le cloud hybride ont un besoin urgent de technologies pour surmonter les différences, compte tenu des racines profondes du stockage dans l’entreprise et de l’attrait continu pour les containers, désormais indissociables du cloud.

Une incompatibilité technique qui reste à résoudre

Selon Vikas Kaushik, PDG de TechAhead, une société de développement d’applications mobiles, il faut repenser les processus, ceux du stockage classique, mais aussi ceux présentés pour les containers, une approche clé qui serait la seule à garantir la combinaison des deux mondes.

« Les containers sont plus flexibles, mais s’accompagnent de problèmes supplémentaires en matière de protection des données, par exemple. Une approche combinant les avantages du stockage traditionnel et des containers serait idéale et permettrait d’atténuer les problèmes de flexibilité, de protection des données et d’autres préoccupations propres aux entreprises », dit-il.

Pour Dave Rafffo, analyste au cabinet de conseil Futurum Group, cette situation, où deux technologies s’entrechoquent en attendant que l’on ait trouvé un moyen de les réconcilier, n’est pas inédite : « Ce n’est qu’une redite de la situation que les entreprises ont connue lors de l’arrivée des machines virtuelles ou, plus exactement, lorsque VMware est devenu populaire. Les fournisseurs de stockage ont dû retravailler leur équipement parce que les serveurs devaient être traités différemment lorsqu’ils étaient virtualisés. Avec les containers, c’est exactement la même chose. »

En clair, avec les VMs, il a fallu prendre en compte que plusieurs serveurs s’exécutaient depuis la même machine physique, voire pouvaient changer de machine physique. Avec les containers, il faut tenir compte de la faculté des containers à se multiplier au fil de la production, à s’éteindre sans crier gare et à faire tout ceci sans aucune inertie vis-à-vis du matériel.

Sam Werner, directeur des produits de stockage chez IBM, explique pourquoi le problème est techniquement épineux : « Faire correspondre des ressources physiques à des ressources virtuelles est beaucoup plus simple avec des VMs qu’avec des containers. Chaque VM a son volume de stockage, ce qui permet de créer des groupes cohérents dans le stockage, de mettre en place des snapshots, du mirroring, etc. Avec les containers, il n’y a plus cette correspondance. Le fonctionnement est beaucoup plus dynamique : les applications containerisées peuvent correspondre à des milliers de volumes. »