Wi-Fi : comment l’IA peut booster la connectivité sans fil

Les réseaux sans fil sont l’un des domaines dans lesquels les experts prévoient que l’Intelligence artificielle jouera rapidement un rôle important. Les entreprises ont déjà exploré quelques possibilités de l’IA dans le Wi-Fi, mais cette technologie prometteuse devrait se concrétiser dès 2024, estime Roger Sands, PDG et cofondateur de Wyebot, un prestataire de service spécialiste de l’automatisation des réseaux.

Le Wi-Fi est devenu monnaie courante. Mais même si le Wifi est robuste, les environnements réseau se sont, eux, considérablement complexifiés sous l’influence de facteurs comme le cloud ou le travail à distance. Les entreprises ont besoin de nouveautés pour gérer cette complexité.

L’IA en fait partie, notamment avec ses algorithmes prédictifs.

Quels sont les bénéfices d’un Wi-Fi infusé à l’IA ?

Un réseau Wi-Fi infusé à l’IA, et automatisé, a de nombreux avantages.

L’IA permet d’analyser rapidement de très grandes quantités de données et de les utiliser pour faire des prédictions sur les performances du réseau. Ce processus permet de passer d’une approche réactive à une approche proactive, résume Roger Sands.

« Et plus vous avez de données, plus vous pouvez affiner les algorithmes », ajoute-t-il. « En améliorant ces algorithmes, vous pouvez par exemple ajouter des capacités avancées en matière de profilage comportemental ».

L’IA promet d’autres bénéfices comme :

Un temps moyen de résolution (MTTR) plus rapide : un point particulièrement bénéfique lorsque le réseau est essentiel pour les opérations, comme dans les hôpitaux ou les entrepôts.

Moins de tickets, car un service Wi-Fi automatisé détecte et corrige certains problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Réduction des déplacements de techniciens sur site ; une réelle avancée pour les entreprises qui ont des réseaux distribués dans différents lieux et/ou quand les experts réseau ne peuvent pas se rendre sur place.

IA et automatisation dans les réseaux cellulaires

Les réseaux LTE ou 5G privés commencent à être utilisés dans certains secteurs. Ces entreprises utilisent alors une combinaison de Wi-Fi et de réseau cellulaire privé.

Lorsque les organisations commencent à investir dans ces réseaux sans fil privés, elles doivent superviser la qualité de service de leur connectivité. L’automatisation aide, là encore, à gérer les grandes quantités de données produites par ces nouveaux réseaux « hybrides ».

« Les gérer manuellement serait impossible », tranche même Roger Sands. « L’automatisation analyse et compare votre réseau 4G et 5G avec votre réseau Wi-Fi. Elle aide à prendre des décisions dynamiques et en temps réel y compris en fonction des besoins métiers. Cela va devenir très important ».