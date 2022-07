Comment la ville de Saint-Etienne a revu et sécurisé son architecture applicative

Comme toutes les grandes villes modernes, Saint-Etienne mène de nombreux projets dans le cadre de ce que l’on appelle aujourd’hui la Smart City. La ville a notamment répondu à l’appel à projet « Ville Durable » de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) en 2016. A cette occasion, la direction des Systèmes d'information et du numérique a noué un partenariat public/privé avec Suez pour la mise en place d’une plateforme Open Source en Open API : « notre objectif était de pouvoir nous adapter le plus possible aux flux de données issus de nos partenaires sur le territoire », résume Sébastien Valla, Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique de la ville de Saint-Etienne. Et d’ajouter que « notre volonté était alors de nous placer en tant que chef d’orchestre de la donnée urbaine ».

Cette volonté se retrouve aussi au niveau de l’architecture interne du système d’information de la collectivité. Le DSI a en effet lancé un vaste projet de cartographie et de ré-urbanisation du système d’information, l’idée étant d’articuler les échanges de toutes les applications autour d’un bus applicatif.

Lors d'un atelier organisé sur le salon Ready For IT, fin mai, Sébastien Valla a levé le voile sur ce projet. La rédaction l'a sollicité pour essayer d'en savoir plus. Il a répondu favorablement à notre demande.

La genèse du projet remonte à 2014, alors que la DSI est confrontée au besoin d’intégrer ses flux RH. « Nous voulions que notre [annuaire] Active Directory soit immédiatement mis à jour en cas de départ d’un collaborateur », explique le DSI. « Désactiver les accès ainsi que tous les comptes d’un collaborateur qui quitte une structure est très important en termes de sécurité. C’est un gros sujet pour les RSSI et c’est précisément pour ce flux que nous avons entrepris le développement de notre bus applicatif ».

Un bus applicatif pour reprendre le contrôle des flux

L’intérêt de remplacer des intégrations point à point entre applications est évident : un bus met fin à un plat de spaghettis d’intégrations qui devient vite ingérable. Et cela d’autant plus que le système d’information d’une grosse collectivité est extrêmement riche.

La ville de Saint-Etienne est l’une des 30 plus grosses DSI de collectivité territoriale de France et gère plus de 250 applications différentes. C’est deux fois plus que le périmètre moyen d’une entreprise privée.

« Notre but était de disposer d’une plateforme agnostique et de ne pas devoir imposer de formats techniques à nos partenaires. Nous ne voulons pas perdre de partenaires pour des raisons techniques et ne pas avoir à renoncer à certaines solutions éditeurs pour des formats non supportés par ce dernier ». Sébastien VallaDirecteur des Systèmes d'Information et du Numérique de la ville de Saint-Etienne

Mais au-delà de cette problématique d’architecture, c’est la question de la maîtrise de la donnée publique qui est le moteur de ce projet. « La maîtrise de la donnée est un sujet particulièrement stratégique pour nous », explique Sébastien Valla. « Nous avons face à nous de gros éditeurs qui nous imposent de plus en plus un hébergement externe de leurs logiciels. Le modèle SaaS devient dominant et les nouvelles versions des logiciels ne sont souvent plus disponibles qu’en mode Cloud. Or il s’agit de logiciels et de données qui peuvent être extrêmement critiques pour le fonctionnement d’une collectivité au quotidien. Les DSI doivent subir cette évolution du marché du logiciel, mais elle entraine une perte importante de la maîtrise de nos données ainsi que du contrôle de leur sécurité ».

Si, depuis quelques années, de nombreux DSI ont essayé de maintenir coute que coute l’approche on-premise sur leurs données sensibles et critiques, cette approche est de moins en moins tenable. De plus en plus d’éditeurs ne proposent plus leurs solutions qu’en mode SaaS. C’est le cas du logiciel la gestion de courrier de la ville de Saint-Etienne, de même que la gestion des espaces urbains ou encore celle des marchés publics.

Le DSI explique sa démarche : « nous devions réagir face à la perte de maitrise de nos SI que cette évolution entraine. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous doter d’un bus applicatif, une couche logicielle intermédiaire qui allait pouvoir capter l’ensemble des flux qui entrent et qui sortent de nos systèmes d’information ».