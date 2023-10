Compétition : Le Ryder Cup 2023 bat le record d’installation réseau

Le Marco Simone Golf & Country Club, dans la banlieue de Rome, accueillait la semaine dernière la dernière édition de la coupe de golf Ryder Cup, qui a lieu tous les deux ans, alternativement aux USA et en Europe. Sur le plan technologique, cette compétition s’est traduite par le défi de couvrir 150 hectares de rase campagne italienne en fibres, Wifi et 5G privée.

Il s’agissait de connecter 250 000 personnes sur place, 80 caméras très haute résolution, une salle de presse d’où des centaines de journalistes devaient retransmettre leur reportage et encore des centaines d’objets connectés. Ces derniers allaient des petits buggys permettant aux équipes de se déplacer sur le terrain, jusqu’aux lecteurs de badges RFID pour laisser entrer les personnes dans les différentes zones, en passant par des sondes qui mesurent aussi bien le vent que la densité de la foule.

« Je dirais que la plus grosse différence avec l’édition de 2018 qui se tenait à Paris est que nous ne limitons plus à collecter des informations sur site pour les traiter localement. Cette année, elles partent toutes dans le cloud, vers des serveurs en ligne qui diffusent les vidéos pour les médias, qui servent à alimenter quatre applications mobiles pour les personnes présentes (sportifs, spectateurs, équipes techniques, équipes de sécurité) et qui alimentent des consoles de contrôle au QG opérationnel », lance Michael Cole, le directeur technologique de l’édition européenne de la compétition (en photo en haut de l’article).

800 antennes Wifi de ce type ont couvert le site.

« Et puis, aussi, nous collectons beaucoup plus de données qu’auparavant. Pour alimenter ces services en cloud qui offrent des fonctions de tableaux de bord et de géolocalisation inédites. Et parce que nos spectateurs filment les événements avec des smartphones en 48 mégapixels. À ce titre, nous avons déployé 800 bornes wifi 6 et 6E sur toute la zone et nous avons triplé notre bande passante vers Internet (soit 20 Gbit/s au lieu de 7 Gbit/s). Je pense que c’est un record pour une compétition », ajoute-t-il en se félicitant d’avoir mis en place la Ryver Cup la plus numérique qui ait existé.

Le fait de mettre toutes les fonctions en cloud réduit aussi de manière drastique l’équipement informatique sur place. « Le cloud évite d’envoyer des baies très lourdes et des équipes d’informaticiens sur les lieux où se déroulent les compétitions. Cela représente des économies très importantes et un avantage considérable en matière de bilan carbone. C’est une vraie révolution dans les événements sportifs », indique notre interlocuteur.

HPE pour l’intégration des équipements et un 5G privée L’équipementier réseau choisi par la Ryder Cup est HPE Aruba Networking (nouveau nom à rallonge d’Aruba, la division de HPE dédiée aux équipements réseau). Son intérêt est justement la richesse de ses consoles de gestion en cloud. « Elles nous apportent un haut degré d’information et de contrôle. Grâce à elles, il devient par exemple possible de voir l’utilisation des bornes et autres éléments connectés et nous pouvons intervenir à distance sur leur fonctionnement. Typiquement, nous pouvons mettre en veille certains éléments quand la foule s’en éloigne, ce qui nous fait économiser de l’énergie », dit Michael Cole, en reconnaissant toutefois que cette fonctionnalité, encore un peu avant-gardiste, n’a pas été exploitée au maximum de son potentiel lors de la présente Ryder Cup. Un autre argument en faveur de HPE est qu’il a racheté récemment l’équipementier Athonet, un spécialiste de la 4G/5G privée, en février dernier. Le parcours très en relief a énormément compliqué l'enterrement des fibres optiques. « Pour les caméras, typiquement, nous avons fait courir deux fibres optiques en cercle tout autour du terrain. Et, à différents points, nous avons installé des cabinets réseau avec des connecteurs Ethernet auxquels sont reliées, en filaire, les caméras et les bornes Wifi. Cela permet de transporter 10 Gbit/s par fibre. Mais, notre problème a été d’enterrer les fibres sur le site, parfois à six mètres sous la surface. Et il faut les déterrer ensuite. C’est très compliqué et parfois ce n’est juste pas possible. » « Donc, comme il était impossible de tout relier en filaire, nous avons connecté une partie des équipements avec un réseau mobile privé », explique le directeur technologique de la compétition. Le réseau mobile privé fournit une couverture étendue aux parties les plus éloignées du terrain de golf, ainsi qu'un réseau privé sécurisé dédié au personnel. Il offre de fait une couverture complète du parcours. Pour autant, le réseau mobile privé est moins utilisé comme un réseau de données alternatif – notamment pour relier certaines bornes Wifi - que comme réseau cellulaire pour des services critiques comme la sécurité, l'intendance, la billetterie et le comptage des points. Michael Cole fait remarquer que l’une des applications possibles avec un réseau mobile privé, mais qui ne l’est pas avec du Wifi est le « Push-to-Talk ». En clair, il s’agit de simuler du Talkie-walkie pour le personnel. Chaque personnel de sécurité et chaque technicien, par exemple, dispose d’une application sur son smartphone qui lui permet de s’adresser directement à tous les autres membres de son équipe. « Sans ce réseau radio privé, nous aurions dû passer par les antennes 4G/5G publiques, lesquelles sont forcément sous pression vu la quantité de spectateurs qui s’y connectent », précise-t-il. LeMagIT apprendra par la suite que le site est couvert en 5G publique par les opérateurs Tim et Vodaphone, lesquels ont eux-mêmes musclé leur infrastructure pour l’événement.