ERP : le spécialiste du chocolat bio et équitable, Kaoka refond son socle applicatif

Kaoka est une entreprise pionnière en France du chocolat bio et des fèves de cacao. C’est aussi une PME familiale fondée par le père de son actuel directeur général, Guy Deberdt. Filiale du groupe Cémoi depuis 1999, Kaoka conserve néanmoins son autonomie et une taille « humaine » (17 collaborateurs).

Guy Deberdt est fier de cet héritage qui lui permet de revendiquer d’être à la tête d’une société qui fut « une des premières dans le monde à faire du chocolat bio ». Ses produits sont distribués dans les enseignes spécialisées du bio, et Kaoka fournit également les artisans chocolatiers et quelques acteurs de l’industrie.

Une filière de près de 5 000 producteurs de cacao

Mais son véritable facteur différenciant repose sur sa maîtrise de l’ensemble de la filière, ce qui implique un travail au plus près des producteurs. « Nous achetons le cacao frais via des structures en propre ou auprès de coopératives que nous avons nous-mêmes mises en place et qui sont des partenaires exclusifs », détaille Guy Deberdt.

Depuis 1999, Kaoka est adossé à l’industriel Cémoi, ce qui étend ses activités de l’achat des matières premières à leur transformation et leur commercialisation. Dans le cadre de ces liens capitalistiques, la PME est à la fois cliente et fournisseur de Cémoi. Elle fournit à Cémoi du cacao et ses chocolats sont produits sur les sites industriels de Cémoi.

Kaoka ne gère pas de processus de production. Ses compétences et ses activités sont axées sur la gestion commerciale, administrative et les filières d’approvisionnement, ainsi que sur la qualité et le marketing. Les tâches sont multiples, tout comme les échanges d’information tout au long de la chaîne.

Or, jusqu’en 2020, l’entreprise ne disposait pas d’ERP. Elle s’appuyait essentiellement sur un outil de gestion commerciale « assez classique » (sic) et avec des tableurs. « Toute la partie comprenant les flux de fèves de cacao, la composition des lots acheminés dans l’usine Cémoi, etc. était gérée manuellement au travers de fichiers Excel », se souvient le PDG.

Dans un écosystème où la digitalisation progresse, et où les flux de données se multiplient, la gestion par les tableurs atteignait ses limites.

En 2020, en décidant de s’équiper d’un progiciel, les objectifs de Kaoka étaient de fiabiliser et de sécuriser les données, mais également d’intégrer la gestion des stocks de fèves de cacao dans ses systèmes.

« Nous avons une particularité. Et cela a été un sujet central lors de la mise en place de l’ERP. Lors de l’importation des fèves, une partie reste propriété de Kaoka. Nous les transformons à l’extérieur du groupe Cémoi. L’autre partie lui est vendue, mais nous gérons ce stock », précise Guy Deberdt.