La banque Valeurs Mobilières TD rationalise son stockage sur une PowerMax

La banque canadienne Valeurs Mobilières TD a choisi de rafraîchir son stockage en mode bloc avec une baie PowerMax, le haut de gamme des baies SAN chez Dell. Le problème que cette baie a résolu est l’éparpillement du stockage sur plusieurs silos. « L’inconvénient des données éparpillées est qu’il est difficile de les assembler pour mener une stratégie globale », dit Feisal Anooar, responsable mondial du stockage des données pour les services bancaires de gros chez Valeurs Mobilières TD.

Fondée en 1987 et filiale de la Banque Toronto-Dominion, Valeurs Mobilières TD est une banque d’investissement canadienne, qui emploie plus de 6 500 personnes, dans 39 villes à travers le monde. Elle est également connue, en anglais, sous la marque TD Securities. Sa spécialité, ce sont les opérations bancaires de gros, par exemple la conversion de devises. Ces transactions requièrent des performances plus élevées et une latence plus faible que ce que le stockage en mode bloc propose d’ordinaire.

La banque avait initialement pensé résoudre son enjeu de performances en dédiant des baies de stockage en mode blocs à des applications. Mais, au fil du temps, la multitude des silos de données a eu pour conséquence de compliquer la maintenance des systèmes. Au point que la banque avait fini par décider que les baies de stockage ne seraient plus administrées par des experts du stockage, mais, globalement, par les ingénieurs déjà responsables du reste de l’infrastructure.

« Cela fonctionnait. Mais c’était loin d’être optimal », souffle Feisal Anooar, en refusant de citer les nombreuses anecdotes qu’il a en tête. Anecdotes qui remontent à 2018, lorsqu’il a été embauché par la banque pour remettre à flot un système de stockage qui partait à la dérive.

L’enjeu de simplifier le stockage « Lorsque j’ai fait l’inventaire de l’existant, j’ai trouvé quinze à vingt produits différents, bricolés pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentaient. Ces différents produits nécessitaient des compétences différentes. Mais je ne trouvais personne qui les possédait toutes. C’est-à-dire que si nous avions continué ainsi, il nous aurait fallu embaucher régulièrement plusieurs personnes, chacune spécialisée sur tel ou tel système. » Dans un premier temps, Feisal Anooar, a examiné les différents cas d’utilisation de la banque et leurs exigences en termes de gouvernance. Son but était d’en consolider plusieurs sur une même baie de stockage. Rapidement, il se heurte au problème de performances. Mais comme les équipements en place avaient atteint cinq années d’exploitation, il était possible de les remplacer tous. Et, tant qu’à faire, par une seule baie qui hébergerait tous les applicatifs. « Je me suis donc mis en quête d’un fournisseur, qui m’aiderait à réduire l’infrastructure de stockage, tout en s’alignant sur la feuille de route de Valeurs Mobilières TD en matière de performance et d’évolutivité. Et, ce, sans augmenter l’empreinte de notre datacenter ni faillir à nos objectifs de haute disponibilité », raconte notre interlocuteur. Il étudie les solutions haut de gamme de Dell, HPE, NetApp et Hitachi Vantara. Le système devait fonctionner dans les locaux de l’entreprise pour des raisons de réglementation, de performance et de sécurité. Après une période d’évaluation, il opte pour une baie PowerMax de Dell capable d’atteindre 350 Go/s et une capacité effective maximale de 4,5 pétaoctets. « Beaucoup de systèmes que nous avons étudiés étaient évolutifs, mais le fait que la baie PowerMax en était à sa quatrième génération nous a paru un gage de fiabilité. Dell avait lancé cette architecture bloc fortement élastique en 2009, sous le nom d’EMC VMax. Depuis, ils ont accompagné des milliers de déploiements dans le monde entier, chez des centaines de clients », commente Feisal Anooar. Il précise son idée : « vous ne trouverez pas beaucoup de personnes qui ont travaillé comme ingénieur de stockage en mode bloc dans une banque et qui n’ont pas d’expérience sur les plates-formes Dell PowerMax. »