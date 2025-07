La data transforme l’essai dans le rugby

Le rugby aime les statistiques. Mais qu’apportent-elles réellement au plus haut niveau ? Comment la science de l’analytique appliquée au sport évolue-t-elle ? Et avec quels gains pour la performance des joueurs et des équipes ?

Pour Dan Biggar, le demi d’ouverture international gallois – un poste qui peut s’apparenter au « cerveau du jeu » – qui a pris sa retraite cet été après quatre saisons à Toulon, les données sont tout simplement devenues indispensables.

Et le gaillard (1m88 pour 84 kilos) s’y connaît. Dan Biggar a obtenu sa première sélection avec le Pays de Galles en 2008. Il est devenu incontournable pour son équipe nationale (dont il a été le capitaine en 2022), avec laquelle il a remporté trois du Tournoi des Six Nations – (dont un Grand Chelem).

Demi d’ouverture le plus capé du Pays de Galles (112 sélections), il a également été sélectionné à deux reprises chez les Lions britanniques et irlandais.

De la data à la culture

On a tendance à opposer culture de jeu (ou d’entreprise), esprit de groupe et « flair » d’un côté, et données, indicateurs et analytique de l’autre. Les choses sont en réalité un peu plus complexes et beaucoup moins tranchées.

« Le concept de “culture” m’a toujours intrigué. Déjà, on ne peut pas vraiment apprendre une culture. Dès qu’on essaye d’en imposer une, cela devient forcé et le groupe n’y adhère pas dans sa totalité. Ensuite, et surtout, c’est très difficile à mesurer », commence-t-il par répondre. « Comment évaluer [l’influence de] la culture des All Blacks par rapport à celle de l’Angleterre, du Pays de Galles ou de l’Écosse ? C’est quelque chose qui se construit sans même que l’on s’en rende compte. »

« La culture du rugby gallois a toujours été de vouloir être, ou de se voir comme des perdants ou des outsiders. […] À ce propos, je dirai que, lors de nos années les plus glorieuses, de 2011 à 2021, nous avons bousculé toutes les normes culturelles du Pays de Galles, car, pendant ces dix années, nous n’étions plus les outsiders. On ne nous percevait plus comme des joueurs qui boxent dans une catégorie au-dessus de leurs capacités. Nous étions devenus, en quelque sorte, un des porte-étendards du rugby, surtout dans l’hémisphère nord », se souvient-il.

Mais si la part de la culture dans le résultat n’est pas mesurable, celle-ci doit se construire sur des bases solides – et bien mesurables, elles. « Ce qu’on peut mesurer, c’est le travail : les kilomètres parcourus, le temps passé à l’entraînement, les efforts répétés. »

« Nous avons donc rompu avec cette culture d’outsider, mais nous n’y sommes parvenus que grâce à un travail acharné » confirmé par des statistiques objectives. « Si les stats montrent le contraire [de ce que vous dîtes], alors votre culture ne changera jamais ».