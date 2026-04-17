Order Management System : comment Louis Vuitton limite ses stocks en magasin

Au sein du groupe LVMH, Louis Vuitton occupe une position singulière par son contrôle absolu de la chaîne logistique. Dans un monde qualifié de « VUCA » (volatil, incertain, complexe et ambigu), la maison de luxe a délibérément choisi de ne pas surinvestir dans la précision des prévisions locales.

Sa stratégie repose sur un refus de la planification granulaire au niveau de la gestion des stocks de produits (SKU) par magasin et par jour. Au lieu de cela, le pilotage reste macroéconomique et par zones géographiques.

En résumé, Louis Vuitton s’efforce de privilégier une capacité de réponse immédiate aux commandes.

Un modèle réactif face à l’incertitude du marché mondial La construction de cette réactivité a d’abord nécessité une optimisation des infrastructures physiques (entrepôts, logistique, etc.). Elle représente environ 80 % de l’effort de transformation. Puis une couche technologique a pu être déployée. L’approche adoptée est indissociable d’une contrainte structurelle propre à Louis Vuitton, à savoir une absence totale de soldes et de promotions. Ce refus supprime la soupape de sécurité habituelle dont disposent les distributeurs pour écouler les conséquences des erreurs de planification. Mais pour Gabriel Beck, directeur de la planification de Louis Vuitton, « une option de moins quand on se trompe devient un avantage compétitif dès que l’on est organisé pour la réactivité ». Le contrôle total de l’expérience client – du sourcing à la vente – offrirait donc un levier d’efficacité supplémentaire sur le marché du luxe. En contrepartie, la supply chain doit être naturellement réactive pour garantir la rotation des produits sans jamais brader le stock. Des contraintes logistiques s’imposent néanmoins. Par exemple, un rééquilibrage de stock depuis la Turquie vers la Suisse est pratiquement impossible, par exemple. Ces impasses logistiques justifient le choix d’une planification macro-zone plutôt que locale. Il est plus sûr de maintenir l’agilité au sein d’un hub régional que de figer le stock là où il ne pourra plus être mobilisé.

L’OMS de Kbrw : pivot de l’orchestration omnicanale en temps réel La brique logicielle qui rend possible ce modèle logistique chez Louis Vuitton s’appelle un Order Management System (ou OMS), en l’occurrence celui d’un éditeur français, Kbrw. Depuis 2017, cette solution est devenue en quelque sorte le chef d’orchestre du réseau mondial de Louis Vuitton. « Une option de moins devient un avantage compétitif quand on est organisé pour la réactivité. » Gabriel BeckDirecteur de la planification, Louis Vuitton Le passage d’une planification hebdomadaire sur Excel à une orchestration pilotée par les événements s’est échelonné sur presque deux ans. Elle a marqué un tournant technique majeur. Contrairement aux systèmes qui fonctionnent par cycles fixes, ce modèle réduit la charge sur les systèmes connectés en ne s’activant qu’au déclenchement d’un événement (vente, transfert, ordre de transport). En plus de cette architecture « event-driven », la solution repose par ailleurs sur l’utilisation des langages Erlang et Elixir. L’OMS a en outre permis à Louis Vuitton de réconcilier B2B et B2C. Il élimine la « schizophrénie » opérationnelle qui frappait autrefois les équipes, confie le responsable de Louis Vuitton. Les commandes B2C étaient traitées en temps réel, mais le réapprovisionnement B2B accusait un retard quotidien. La solution unifie désormais ces deux flux. À la clé, une mutualisation de l’ensemble du stock mondial. Elle est même capable de promettre des articles dont la fabrication n’est pas encore achevée, en intégrant les plans de production. Philippe Romano, CEO de Kbrw, souligne que l’application prévient les incohérences de données entre l’ERP et le WMS (outil de gestion des entrepôts) en garantissant la cohérence de la disponibilité des articles. Le déploiement s’est effectué de manière progressive, sans interrompre l’activité des entrepôts ou des 450 magasins de la marque. « L’application garantit la cohérence entre ERP et WMS et la disponibilité des articles. » Philippe RomanoCEO, Kbrw Pour 90 % de ses références, une seule unité est présente en stock par magasin. Cette stratégie du flux tendu optimise la rotation et réduit l’exposition aux retournements de tendances. L’efficacité du modèle dépend d’une capacité de réapprovisionnement à J+1 ou J+2. Ce fonctionnement est assez spécifique au secteur du luxe. Il contraste avec les pratiques habituelles du retail où les détaillants maintiennent souvent cinq à six unités par référence. Gabriel Beck souligne que cette gestion impose une précision absolue : dès qu’une unité est vendue, le signal déclenche le retour du produit le lendemain ou le surlendemain. Cette maîtrise apporte une sérénité opérationnelle. Pour les équipes, savoir que l’inventaire en temps réel reflète la réalité physique constitue, selon les mots de Gabriel Beck, une véritable « paix de l’esprit ». Elle permet en particulier des prises de décision stratégique plutôt que de simples vérifications de cohérence entre systèmes. Sur la maroquinerie, le taux de vente serait proche de 100 %, explique Gabriel Beck. Ce taux démontre selon lui que la production est quasi intégralement absorbée par la demande réelle. En conséquence, la maison réduit drastiquement les flux logistiques d’urgence et l’obsolescence.

L’IA avenir du Retail Planning ? La prochaine étape pour Louis Vuitton concernera l’intégration de l’intelligence artificielle pour aller vers la « planification augmentée » en particulier pour la gestion des exceptions. Dans le luxe (où l’objectif est de « ne jamais dire non au client » dixit Gabriel Beck), la résolution des cas complexes de disponibilité nécessite souvent une intervention humaine. L’IA aura pour mission d’automatiser l’analyse des options à travers le réseau mondial en conformité avec les règles de la maison. Ce projet ne se limite pas à la vente. Il s’interface aussi avec les services de « Care » (réparations et retours) dans le cadre d’une supply chain circulaire. L’enjeu est d’utiliser l’IA pour « restreindre les options décisionnelles », afin que le planificateur puisse se concentrer sur les arbitrages à haute valeur ajoutée. En équipant le « cockpit » des planificateurs d’un agent IA, qui suggère les meilleures routes logistiques ou solutions de contournement, Louis Vuitton ambitionne de faire de la technologie un levier supplémentaire de productivité et de résilience.