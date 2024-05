Wifi : comment le casino Hippodrome parvient à couvrir tous ses espaces

Dans le cadre de son objectif d'amélioration de l'expérience des clients et de rationalisation des opérations, le casino Hippodrome à Londres a déployé les services Wifi 6E, les switchs, les fonctions d’analytique et la plateforme d’administration en cloud d'Extreme Networks.

Lieu de divertissement emblématique de Leicester Square à Londres, le complexe du casino Hippodrome comprend trois casinos, huit bars, un théâtre, plusieurs restaurants et un toit-terrasse de trois étages. La taille du complexe a jusqu'à présent posé des problèmes de réseau, et il était impératif d'assurer une disponibilité ininterrompue du Wifi pour offrir aux clients l'expérience requise tout en maintenant la fiabilité des opérations qui reposent sur le réseau.

En partenariat avec le fournisseur informatique britannique ITHQ, l'Hippodrome a déployé un réseau câblé et sans fil utilisant la technologie d'Extreme Networks sur ses six étages, offrant ce qui est décrit comme une amélioration de la fiabilité, de la flexibilité et de la sécurité du réseau. Le nouveau réseau dynamique et adaptable est également réputé facile à gérer et offre une meilleure visibilité et une meilleure compréhension des objectifs de l’établissement.

Améliorer la fiabilité du service « La robustesse de la solution Wifi est essentielle pour les opérations, mais en fin de compte, elle produit une quantité incroyable de données sur les clients pour nos équipes d'analyse », dit Philip Mitchell, le directeur informatique du casino Hippodrome. « Nous pouvons clairement voir la quantité de trafic qui passe par chaque système et l'impact que nos solutions améliorées ont sur l'entreprise. Nos systèmes montrent que non seulement le nombre de points d'extrémité surveillés a doublé, mais que le nombre d'alertes a été réduit à un sixième de ce qu'il était. » Grâce aux offres Wifi 6E et aux switchs Universal d'Extreme Networks, l'Hippodrome est désormais en mesure de fournir une connectivité sans fil sécurisée et fiable, que ce soit pour l'accès des clients comme les jeux installés dans le casino, ainsi que pour les opérations du personnel. Même avec plus de 1 600 utilisateurs simultanés se connectant aux réseaux Wifi de l'Hippodrome tous les week-ends, les performances resteraient « constamment excellentes », selon le DSI. Grâce à la plateforme de gestion en cloud Extreme Cloud IQ, l'équipe informatique du casino dispose d'une visibilité et d'un contrôle sur toutes les parties du réseau, y compris l'accès des clients et les équipements connectés, notamment les caméras de sécurité dans la salle de jeu. Les informations sur l'utilisation du réseau aident le casino à résoudre de manière proactive les problèmes potentiels pour les utilisateurs, tels que les machines qui utilisent trop de bande passante, ainsi qu'à améliorer la gestion de l'accès des clients et le suivi des actifs. D'autres fonctions d'automatisation permettent à l'équipe informatique de définir des politiques et de les déployer sur le réseau sans intervention manuelle, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité du réseau.