Deux cartes et un jeu pour mieux valoriser vos données

Au départ, j’avais publié « Big Data Storymap », en janvier 2013, pour présenter aux entreprises les facteurs essentiels d’une transition réussie vers le Big Data et la data science. L’outil permettait entre autres d’illustrer de façon créative le parcours de valorisation des données, et s’appuyait sur l’indice de maturité du modèle métier du Big Data.

Il explique aux organisations le passage de leur état actuel en matière d’informatique décisionnelle et d’entrepôts de données à leur état futur , grâce au Big Data, à la science des données et à l’ingénierie de la valeur (Figure 1).

De nombreux conseils pratiques, assortis de modèles et d’outils, liés à ce jeu aideront les organisations à créer de la valeur grâce au Big Data et à la science des données.

3 - La carte du parcours de valorisation de la gestion des données

Ces deux outils devraient permettre de stimuler la créativité au sein des organisations pour les inciter à exploiter plus efficacement leurs données et leurs éléments analytiques, afin de faire évoluer leurs modèles métier.

Passons maintenant au troisième volet de cette représentation visuelle, qui établit les bases du parcours de gestion des données en proposant une trajectoire claire vers leur valorisation. La « Data Management Value Creation Journey Map » ou « Carte du parcours de valorisation de la gestion des données ».

Cette carte propose une feuille de route claire qui va des données à la valeur. Elle intègre les disciplines de la gestion des données, de la data science et de la gestion d’entreprise (cf. Figure 4).

Figure 4 : Carte du parcours de valorisation de la gestion des données

Ce parcours peut être semé d’embûches et conduire à des prises de décision incorrectes qui se soldent par un échec (☠️). De plus, le fait de négliger ou d’abréger certaines étapes peut entraîner un retour à la case départ, ce qui induit un gaspillage de temps et de ressources financières et humaines, et surtout, peut éroder la confiance des parties prenantes.

L’objectif de cette carte est de mettre en évidence la nécessité d’une collaboration étroite entre toutes les parties. Ainsi, la Direction pourra clairement formuler et quantifier la valeur commerciale et opérationnelle obtenue par la mise en œuvre des données et des éléments analytiques dans l’entreprise (Figure 5).

Figure 5 : Les différentes disciplines de la gestion de données.

La carte du parcours de valorisation des données inclut les disciplines suivantes :