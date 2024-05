Forrester : se préparer à l'ère du PC IA

L'intelligence artificielle (IA) sur l'ordinateur personnel (PC) a été au cœur de l'édition 2024 du Consumer Electronics Show (CES) qui s'est tenu à Las Vegas en début d'année. Les fabricants de PC et de puces tels que AMD, Dell, HP, Lenovo, Intel et Nvidia ont annoncé des innovations en matière d'IA pour les PC à venir au cours de ce que l'on appelle « l'année de l'IA pour les PC ».

Une cinquantaine de modèles d'ordinateurs intelligents sont disponibles à l'achat aujourd'hui, et plusieurs puces intelligentes sont prêtes à être déployées dans les entreprises. Forrester s'attend à ce que certaines fonctions ayant des besoins informatiques élevés, telles que les créatifs, les scientifiques des données et les développeurs, bénéficient considérablement des PC IA.

Bien que les employés utilisent l'IA sur les systèmes d'exploitation clients depuis des années - pensez au flou d'arrière-plan ou à l'annulation du bruit - la plupart des traitement d'IA se fait encore par le biais de services en Cloud.

Les PC IA bouleversent aujourd'hui le modèle de l'IA uniquement en Cloud en apportant ce traitement en local sur les terminaux, sous n'importe quel système d'exploitation. Mais qu'est-ce qu'un PC IA exactement ? Forrester définit un PC IA comme un PC équipé d'une puce d'IA et d'algorithmes spécifiquement conçus pour améliorer l'expérience des charges de traitement d'IA à travers l'unité de traitement informatique (CPU), l'unité de traitement graphique (GPU) et l'unité de traitement neuronal (NPU).

Après la publication de ChatGPT en novembre 2022, la perspective du PC IA - qui tirerait parti de l'immense potentiel de l'IA générative (GenAI) ainsi que d'autres types d'IA - a rapidement attiré l'attention des dirigeants qui cherchaient des moyens d'apporter l'IA à chaque employé, sur chaque point de terminaison, dans chaque organisation.

L'ordinateur intelligent (AI PC) a captivé l'imagination de l'industrie. Ces appareils promettent d'augmenter considérablement la productivité des employés. Les responsables informatiques et les chefs d'entreprise prévoient de nombreux cas d'utilisation pour la GenAI, de la création de contenu à la transcription de réunions, en passant par le développement de code.

Avantages pour l'utilisateur d'un PC IA

Alors que les applications GenAI approuvées par les entreprises, telles que Microsoft Copilot, fonctionnent souvent comme des services en mode Cloud, les exécuter localement leur permet d'interagir avec le matériel local, tel que les caméras et les microphones, avec moins de latence. Les développeurs de logiciels auront la possibilité d'utiliser les puces d'IA dans les PC pour permettre de nouveaux cas d'utilisation, en particulier pour les créatifs.

Par exemple, l'éditeur de logiciels de production musicale open source Audacity collabore avec Intel pour offrir aux musiciens des capacités de production audio par IA, telles que la création de texte en audio, la séparation des instruments et la transcription de la voix en texte.

Autre exemple, le fournisseur de logiciels d'amélioration des photos et des vidéos Topaz Labs permet désormais aux utilisateurs, grâce à la technologie Ryzen AI d'AMD, d'exécuter de puissantes fonctions d'amélioration des photos et des vidéos par l'IA sur des PC locaux beaucoup plus rapidement qu'ils ne pouvaient le faire il y a quatre ans sur des ordinateurs de bureau dotés de GPU.

Un PC IA permet également d'améliorer l'expérience de collaboration. Les puces d'IA dédiées amélioreront les performances des fonctions de collaboration classiques, telles que le flou d'arrière-plan et la réduction de bruit, en partageant les ressources entre les unités centrales, les unités de traitement graphique et les unités de traitement numérique. L'IA locale offre la possibilité de rendre une distinction beaucoup plus fine entre le sujet et l'arrière-plan flou. Plus important encore, l'IA PC permettra également de nouveaux cas d'utilisation, tels que la correction du contact visuel, le flou du portrait, le cadrage automatique, le réglage de l'éclairage et les avatars numériques.

Un autre avantage des puces d'IA sur les PC est qu'elles permettent d'optimiser les performances et la longévité des appareils. Les précédents cas d'utilisation de l'IA étaient réalisables sur les PC, mais ils épuisaient rapidement la batterie. L'ajout d'un NPU permettra de préserver la durée de vie de la batterie pendant que les employés exécutent des charges de travail d'IA soutenues. La surveillance des composants pour les vitesses d'horloge, les ventilateurs ou les températures alimentera les algorithmes d'IA sur l'appareil afin d'optimiser ses performances, de réduire les pauses et de prolonger la durée de vie de l'ordinateur. L'exécution locale des modèles réduira également la latence par rapport aux versions hébergées en Cloud et permettra aux employés d'y accéder sans connexion internet.

Parmi les autres avantages, citons la capacité à fournir une informatique personnalisée et à favoriser le bien-être des employés. Les PC IA apprendront à connaître les préférences et les comportements de l'utilisateur au fil du temps et s'adapteront en conséquence. Ils seront capables de comprendre des traits personnels tels que les accents et les modes d'élocution grâce à des microphones afin de créer des réponses plus précises aux courriels. Ils seront également capables d'apprendre les préférences individuelles en matière de productivité, par exemple en filtrant les notifications et les contenus distrayants pendant qu'un développeur essaie de coder ou en alertant un vendeur lorsqu'un prospect de grande valeur lui répond par courrier électronique. Forrester pense que l'IA PC fournira même des suggestions aux utilisateurs sur la meilleure façon de structurer leur journée pour favoriser une productivité optimale.

En ce qui concerne le bien-être des employés, l'étude Forrester sur la main-d'œuvre (2023) indique que 68 % des travailleurs qui utilisent un ordinateur portable au moins une fois par semaine pour le travail reconnaissent qu'ils bénéficieraient d'un appareil doté de fonctions de bien-être. Des fonctions telles que les écrans anti-lumière bleue, les effets d'atténuation de la lumière qui imitent les rythmes circadiens et les schémas de couleurs en niveaux de gris qui limitent l'exposition à la lumière nocive existent depuis des années, mais l'IA va renforcer ces effets avec des fonctions telles que la suggestion d'ajustements ergonomiques basés sur la posture de la réunion, l'incitation des employés à faire des pauses d'étirement et la transcription automatique de la voix en texte pour les personnes souffrant de déficiences auditives.