Souveraineté, numérique responsable, liberté de choix : des injonctions (pas si) contradictoires ?

Depuis trois ans, les directions des systèmes d’information avancent sous une triple contrainte. La souveraineté d’abord. Tensions géopolitiques, portée extraterritoriale de certaines législations, dépendance à une poignée de fournisseurs non européens : la question de savoir qui maîtrise réellement nos données est revenue au premier plan.

Équation insoluble… Le numérique responsable ensuite. Entre la directive CSRD, le décret tertiaire et une facture énergétique qui ne redescend pas, mesurer et réduire l’empreinte du SI n’est plus une option de communication, c’est une ligne de pilotage. La liberté enfin. Celle de choisir ses outils, de ne pas s’enfermer chez un acteur unique, de garder l’agilité dont les métiers ont besoin. Pris un par un, chacun de ces impératifs paraît légitime. Posés sur la même table, ils ressemblent à une équation insoluble. Plus de souveraineté semble réduire le choix, plus de responsabilité semble brider l’innovation, et la liberté semble s’opposer aux deux.

… ou contradiction qui tient à un malentendu Le nœud du problème vient d’une certaine idée de la liberté. Si l’on entend par là le droit de consommer sans limites la moindre brique technologique disponible sur le marché mondial, où qu’elle soit hébergée, alors oui, la souveraineté et la sobriété ressemblent à des freins. Mais cette liberté-là est une illusion confortable. Un DSI qui ne sait pas où vivent ses données, qui dépend du tarif et des conditions d’un seul fournisseur, qui ne peut pas récupérer son système d’information sans tout réécrire, ce DSI-là n’est pas libre. Il est captif. Simplement il ne le sent pas encore.

Autonomie et durabilité, les autres noms de la souveraineté La vraie liberté, pour une organisation, c’est l’autonomie. C’est la capacité de décider, puis de changer d’avis et de pouvoir sortir. « Un DSI qui ne sait pas où vivent ses données, qui dépend d’un seul fournisseur, qui ne peut pas récupérer son système d’information, ce DSI-là n’est pas libre. » Ronnie Garcia MilletDirigeant et fondateur OVEA Cette autonomie a un nom dans le débat actuel, c’est la souveraineté. Loin de s’opposer à la liberté, la souveraineté en est la condition. Le numérique responsable s’inscrit dans la même logique. La sobriété, ce n’est pas l’austérité. C’est choisir du matériel durable plutôt que le moins cher, prolonger la vie des machines par la maintenance et le reconditionnement, ajuster les ressources aux besoins réels au lieu de surdimensionner par confort. Or chacun de ces gestes réduit aussi la dépendance : moins de renouvellement subi, moins de coûts cachés, moins de marge laissée à un fournisseur. Optimiser l’énergie et reprendre la main sur ses coûts relèvent du même mouvement. L’open source fait souvent le lien entre les trois. Un logiciel ouvert, c’est la réversibilité (je peux partir), la transparence (pas de boîte noire) et l’indépendance (je ne suis pas lié à une feuille de route qui n’est pas la mienne).

Ce que cela change pour un DSI, concrètement Cette grille de lecture se traduit en décisions sur le terrain. Héberger ses données en France, sous cadre européen, c’est de la souveraineté, mais c’est aussi, souvent, un circuit plus court et une clause de sortie plus lisible. « Un système d’information sobre coûte moins cher et résiste mieux. Un système souverain protège mieux. Un système ouvert se quitte plus facilement. » Ronnie Garcia MilletDirigeant et fondateur OVEA Prolonger la durée de vie de ses serveurs, c’est de la sobriété, mais c’est aussi moins de dépendance aux cycles d’achat. Mesurer l’empreinte de ses applications avec des outils comme l’écoindex, c’est aussi reprendre le contrôle d’un poste que l’on pilotait jusque-là à l’aveugle. Un exemple. Une organisation qui migre sa messagerie et ses fichiers d’une suite extra-européenne vers une solution open source hébergée en France ne fait pas qu’un geste de souveraineté. Elle réduit souvent sa facture. Elle sait précisément où sont stockées ses données. Et elle se donne les moyens d’en changer demain sans tout reconstruire. À chaque arbitrage, une seule question utile : ce choix renforce-t-il ma maîtrise, ou ma dépendance ? Posée ainsi, elle réconcilie spontanément les trois exigences.