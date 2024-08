VergeIO dévoile une migration rapide des machines virtuelles

Le besoin croissant d’optimiser les coûts informatiques a remis l’accent sur les environnements hybrides de cloud et d’infrastructures sur site. Selon une récente étude du groupe Enterprise Strategy de TechTarget, 91 % des entreprises considèrent que la modernisation des centres de données est stratégique et offre un avantage concurrentiel. Parmi elles, 82 % estiment que l’infrastructure hyperconvergée (HCI) est au cœur de leurs projets.

Depuis plus de deux décennies, la virtualisation a été essentielle pour maximiser l’utilisation et l’efficacité des TI. L’utilisation de l’infrastructure hyperconvergée a permis de simplifier et d’accélérer le déploiement, la gestion et l’évolutivité des environnements virtualisés.

Changement dans les environnements de virtualisation et les déploiements HCI Des changements récents dans les plans de licences logicielles ont modifié la manière dont les entreprises abordent à la fois leurs environnements de virtualisation et leurs déploiements HCI. Selon la même étude, 76 % des entreprises considèrent que les coûts des logiciels de l’hyperviseur sont préoccupants, et 89 % estiment que la capacité à utiliser et évaluer plusieurs options d’hyperviseur et d’orchestration est stratégique. Les migrations d’applications peuvent être complexes et risquées, ce qui peut rendre les entreprises hésitantes à intégrer plusieurs options. La taille des environnements de machines virtuelles (VM) dans l’entreprise typique ainsi que le rôle crucial que jouent ces applications virtualisées freinent souvent l’utilisation de multiples options. Simplifier le processus de migration des environnements applicatifs est essentiel pour obtenir de la flexibilité, laquelle est à son tour essentielle pour contrôler les coûts.