Knowledge 2022 : ServiceNow s’intéresse aux services publics français

C’est une tendance des évènements IT. Tout comme SAP, ServiceNow a décidé d’organiser cette année des rassemblements locaux plutôt qu’une seule grand-messe mondiale centralisée aux États-Unis (qui a néanmoins eu lieu). Ce sont donc 2 000 clients européens – dont une centaine de clients français – qui se sont retrouvés début mai, à La Haye, pour un Knowledge EMEA de deux jours.

ServiceNow a d’ailleurs déjà un pied dans le secteur public en France. « Nous travaillons par exemple avec l’Agence Nationale des Titres Sécurisés », cite Yannis Daubin. « L’édition des cartes grises tourne en partie sur nos solutions. L’idée [avec la nouvelle offre] c’est d’accélérer la mise en place des workflows », resitue-t-il, tout en rappelant qu’il faut veiller à garder « un équilibre entre digitalisation et monde physique pour que les services publics soient, in fine, accessibles à tout le monde. Il n’y aura pas un remplacement du monde physique », nuance-t-il.

« Pour nous, le secteur public est un secteur clef. C’est vrai au niveau mondial, et c’est vrai en France. C’est une des trois grandes industries dans le monde [pour ServiceNow], avec les services financiers et les Telco », rappelle Yannis Daubin. « En France, en tout cas, il y a un vrai sujet de modernisation ».

L’offre ciblera d’abord les entités publiques américaines, puis dans un second temps la France (et l’Europe), le temps de les adapter localement, assure le responsable au MagIT.

Ces Public Sector Digital Services sont une « solution clef en main de process prêts à déployer pour rapprocher le citoyen du service public, dans un monde de plus en plus numérique », résume Yannis Daubin.

ServiceNow en France : hypercroissance et pub télé

En France, depuis début 2021 et l’arrivée de Yannis Daubin en provenance de Salesforce, les effectifs ont augmenté de 50 %, dans un contexte où l’objectif affiché de ServiceNow est de doubler son chiffre d’affaires dans le pays d’ici 2023.

Le responsable local ne donne pas de chiffres précis, mais sa zone serait dans « la continuité de l’hypercroissance » de l’éditeur au niveau mondial (soit un taux de progression de +30 % en 2021 pour 6 milliards $ de CA).

Reste que ServiceNow change. L’ITSM reste certes son cœur de métier (« on en vient et on en est fier », insiste Yannis Daubin). Mais désormais, les deux tiers de sa croissance proviennent de ses autres solutions (expérience employé, expérience client, etc.) – y compris en France.

Des domaines où l’éditeur n’a pas forcément encore une notoriété significative, comparée à sa puissance dans l’ITSM. D’où une campagne de publicité grand public à la télévision.