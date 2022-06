DAM : bénéfices et défis de la gestion des actifs numériques

Les systèmes DAM (Digital Asset Management) sont des logiciels d’entreprise qui permettent de stocker, de classer et de diffuser des photos, des vidéos et tout autre contenu multimédia. Ils gèrent ces ressources numériques des organisations à des fins spécifiques, notamment pour veiller à la cohérence de l’identité de marque ou accélérer la production de contenus destinés aux campagnes publicitaires.

Un DAM permet donc de mettre en place un référentiel partagé et de classer les actifs numériques avec des termes descriptifs et des métadonnées, pour en faciliter la recherche et la récupération.

Les systèmes de ce type proposent des API assurant leur intégration à des services connexes, ainsi que l’automatisation de la création et de la diffusion des ressources sur différents points d’accès multicanaux. Ils sécurisent également l’accès aux ressources en accordant l’accès uniquement aux personnes ayant les droits appropriés pour créer, lire, modifier ou supprimer des éléments.

Quels sont les avantages du DAM ?

Garantir une source unique de vérité. Un DAM est plus qu’un simple outil de partage en réseau de fichiers multimédias (EFSS, FTP ou NAS). Un DAM permet de réutiliser les ressources numériques et tient lieu de système d’archivage.

Les responsables marketing et leurs partenaires n’ont plus besoin de chercher dans différentes collections en ligne ni d’organiser des shootings photo personnalisés pour leurs supports spécifiques. En effet, tous les acteurs du marketing et de la communication peuvent désormais incorporer dans leurs projets des photos et des vidéos issues d’un DAM unique et centralisé, avec l’assurance que le contenu a été validé par un responsable de l’équipe de création pour sa diffusion, et qu’il est à jour et conforme à l’identité de la marque.

Simplifier le travail en équipe. Les campagnes publicitaires sont réalisées par une équipe de créatifs composée, entre autres, de concepteurs, photographes, vidéastes ou éditeurs chargés de produire des expériences autour de la marque.

Un DAM offre des services numériques optimisés pour le travail des équipes créatives, à partir d’un référentiel partagé. En outre, il contribue à réduire le temps que les concepteurs et les éditeurs perdent en tâches administratives (recherche de fichiers ou passage de relais d’une étape de production à l’autre).

Monétiser la chaîne logistique multimédia. Les actifs numériques ont une valeur commerciale, notamment les droits de licence pour les photos d’archives, le branding associé aux images et sons d’une vidéo, ou les informations essentielles figurant sur les étiquettes de produits. Les entreprises consacrent beaucoup de temps et d’efforts à préserver l’identité de leur marque, leur image et leur contenu de valeur.

Un système DAM permet d’effectuer un suivi de l’utilisation des ressources numériques dans les organisations. C’est un aspect essentiel pour la gestion des droits numériques : il s’agit de déterminer si les actifs disposent de licences d’utilisation dans des zones géographiques données, de connaître les droits requis et de savoir à qui les payer. Il est également important pour suivre l’engagement client et les audiences, notamment en mesurant la popularité d’un contenu selon différents scénarios, ce qui permet aux spécialistes marketing d’identifier les ressources optimales pour véhiculer leur message. Il sert aussi à générer des métriques et des insights précieux pour l’élaboration d’expériences numériques.