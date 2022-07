Kermap veut mettre l’IA au service de la surveillance climatique

Fondée à Rennes en 2017, Kermap est une startup spécialisée dans l’analyse géospatiale. Elle rassemble des chercheurs passés par le laboratoire CNRS LETG (Littoral, Environnement, Géomatique et Télédection), des spécialistes des technologies SIG et du traitement d’images.

Un temps incubée à l’Institut Mines-Télécom Atlantique de Rennes, la jeune pousse qui emploie une quinzaine de personnes s’est d’abord illustrée auprès de plusieurs municipalités.

Klover vise à analyser le changement climatique dans 24 grandes villes dans le monde. Outre la distribution de la surface « verte » (incluant les formes de végétation arborées et herbacées) par habitant, Kermap fournit un indice de canopée, une analyse de la connectivité de la trame végétale. Elle inclut aussi une évolution de la moyenne mensuelle des températures, de la pluviométrie et du gel.

Cette expérience de data visualization abordable et ouverte au grand public masque des efforts de recherche et développement importants.

Ce projet a donné naissance à « Nos villes vertes », une plateforme lancée en 2019. Elle doit permettre de visualiser le patrimoine arboré de l’ensemble des communes de France Métropolitaine. Il suffit d’y entrer le nom d’une ville ou d’un village pour consulter son patrimoine arboré, sa répartition, sa distribution par habitant et sa surface exprimée en terrain de football. La plateforme donne également des informations sur l’étalement urbain des municipalités depuis 1990 et permet de comparer ces données avec la moyenne nationale ou entre commune.

Les fondations de l’offre de Kermap

Plus récemment, en avril 2022, Kermap a déployé Nimbo Maps. Les Nimbo Maps, ce sont des cartes réalisées à partir des images en provenance des satellites 1 et 2 du programme Copernicus. Ces cartes sont actualisées tous les mois et disposent de quatre compositions : couleurs naturelles, infrarouges, NDVI (index de végétation par différence normalisée) et radar. Ces cartes sont établies à partir de la plateforme Nimbo, lancée en juin 2021. Elle représente 20 millions de kilomètres carrés répartis entre l’Europe et le Moyen-Orient. La société prévoit de couvrir le reste du monde d’ici à la fin de l’année.

La plateforme Nimbo permet de réaliser des timelapse, de courtes vidéos qui permettent de visualiser en accéléré les changements de végétation ou de terrain sur une période donnée.

Chaque fois, ses modèles de machine learning et d’apprentissage profond sont mis à contribution. Cela commence par la détection et la suppression de la couche nuageuse sur les clichés, puis l’ajustement de la colorimétrie.

Pour effectuer ces analyses, la startup combine plusieurs techniques de traitement des images satellites, de classification sémantique et de classification de séries temporelles en sus des méthodes de télédection visant à cartographier la couverture terrestre et à détecter la végétation. Par exemple, les séries temporelles servent à compléter les manques dus aux éventuelles absences de données ou à la couverture nuageuse.

Kermap tient à la souveraineté de son offre. À intervalle régulier dans le mois, elle extrait les 16 To de données générées par jour par Copernicus vers des serveurs maison équipés de GPU Nvidia. Les données sont soumises aux modèles d’IA, les résultats sont stockés dans un data center de la région rennaise, tandis que les informations brutes sont supprimées jusqu’à la prochaine ingestion. Les plateformes qui permettent de visualiser les données sont hébergées sur le même data center appartenant à la société Alkante. Pour d’autres besoins, Kermap fait appel aux services d’OVH.

Si une version de Nimbus Maps est accessible gratuitement après inscription, c’est bien en direction des groupes agroalimentaires, des collectivités, des organismes publics et des coopératives que Kermap dirige son offre. La société met à disposition des fonds de carte et des API à ses clients.