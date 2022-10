Investissements en France : AWS montre les muscles

L’exercice est connu. Généralement, il est effectué par Salesforce, qui aime à prouver son impact positif sur l’économie des pays où il s’installe. C’est au tour d’AWS de se prêter à ce jeu dans un rapport intitulé « Étude de l’impact économique d’AWS, investissements en France ». Non pas que le fournisseur ne l’ait pas déjà fait, mais il est souvent compliqué d’obtenir des données précises sur le fonctionnement d’une entité locale d’un géant du cloud américain.

De manière générale, « ces employés soutiennent l’infrastructure, développent des services, favorisent l’adoption de ces services par nos clients et par nos partenaires », décrit Julien Groues. « Ils ont un rôle d’accompagnement technique et commerciale ».

Au cours des quinze ans à venir, le groupe estime que son activité en France générera annuellement « environ 5 271 emplois » à plein temps chez « les sous-traitants de la chaîne d’approvisionnements des data centers ». Ceux-là travailleront pour des opérateurs de télécommunications, des spécialistes du BTP non résidentiel, des producteurs d’électricité, et des mainteneurs et des exploitants des centres de données engagés par AWS.

De 2022 à 2031, AWS prévoit d’investir 5,3 milliards d’euros supplémentaires dans la région. Dans un communiqué de presse, le fournisseur précise que cela comprend « toutes les dépenses directement imputables au projet, notamment la mise en service d’équipements et de logiciels hautement spécialisés et propriétaires, ainsi que les dépenses locales liées à la construction et à l’exploitation des datacenters ».

Cette somme comprend « la mise en place, l’établissement, la maintenance et l’exploitation de la région AWS à Paris ». Pour rappel, le géant du cloud avait commencé à s’installer en 2011 en mettant en place un emplacement de réseau périphérique Amazon CloudFront en région parisienne. C’est en 2017 qu’il avait ouvert sa région cloud Paris comptant 3 zones de disponibilités « isolées et physiquement séparées ».

Des recrutements pour soutenir les projets des clients

Un plan de recrutement est prévu chez AWS France et concerne « des centaines de nouveaux employés », mais le dirigeant français n’en a pas précisé les contours.

Le 30 septembre 2022, selon la page consacrée au recrutement sur le site Web d’AWS, 205 postes étaient ouverts en France, dont 176 en Ile-de-France. Le rôle le plus recherché est architecte solutions : 83 postes étaient ouverts, dont 62 rattachés au bureau de Courbevoie. Leur rôle est de conseiller et de participer au développement de solutions pour le compte des clients d’AWS. Le contenu des offres d’emploi est suffisamment vague pour tenter de recruter des « spécialistes » dans tous les domaines techniques du cloud.

Selon Julien Groues, ces architectes sont amenés à appliquer les principes référencés dans les guides AWS Well-Architected. Chez les clients français, les tendances récurrentes concernent les choix des technologies AWS, l’optimisation des coûts, l’application de la cybersécurité et des règles de conformité de données, et « depuis cette année, la réduction des émissions de CO2 ». Bien qu’AWS assure respecter le RPGD et s’être assuré d’être allé « au-delà » des recommandations de l’EDPB, la première raison de l’utilisation de la région cloud Paris par les clients demeure la performance.

Le réseau de partenaires APN d’AWS compte plus de 200 entreprises, dont 120 sociétés ont leur siège social en France, dont Orange Business Services, Capgemini, Sopra Steria ou encore Atos. Ainsi, le rapport diffusé par AWS indique que Capgemini a réalisé 7500 projets cloud et revendique « plus de 25 références clients actives », dont Storengy et Engie.

Julien Groues rappelle également que de nombreux éditeurs français proposent leur service sur la marketplace d’AWS comme environ 2000 éditeurs de solutions. Au total, cette place de marché rassemblerait plus de 12 000 « produits et services » achetés par 325 000 clients actifs.

Le fournisseur aime à rappeler qu’il est présent chez « 80 % des entreprises du CAC40 et 70 % des licornes françaises ». Cela donnerait donc 32 clients sur les 40 sociétés ayant la plus grosse capitalisation enregistrée à la bourse de Paris et 18 des 25 startups françaises dont la valorisation dépasse 1 milliard de dollars. De plus, AWS assure que « des dizaines de milliers d’entreprises et de startups françaises » recourent à ses services.

Il y a tout de même un « grand frein à la transition vers le cloud et l’utilisation des services AWS », note le directeur général. Le manque de formations et de compétences numériques pousse le géant du cloud à proposer ses propres formations et certifications. « Depuis 2017, en France, nous avons formé plus de 100 000 personnes dans le domaine du cloud. Nous allons continuer à développer notre offre de formations », indique-t-il. Le groupe entend former 29 millions de personnes d’ici à 2025, mais il s’agit avant tout de parfaire l’éducation des développeurs et des ingénieurs. Par exemple, la formation AWS re/start, un programme de 12 semaines géré par Simplon en France, ne permet de former qu’une centaine de débutants en reconversion par an.