Marketing digital : la gestion des données va évoluer pour tirer parti de l’IA (étude)

Une étude de Spoking Pools pour Oracle, sur le rôle des Customer Data Platforms dans la « transformation data » (sic) des entreprises s’est penchée sur les priorités des organisations en matière de données client.

Le principal enseignement est que les professionnels du marketing estiment que la manière de collecter et de traiter les données va fortement évoluer dans les mois à venir (78 % des répondants anticipent cette évolution).

Tirer parti de l’IA dans le marketing

La première raison tiendrait à la volonté d’utiliser l’Intelligence artificielle pour tirer parti des opportunités qu’elle promet dans la communication et la vente (78 %). L’accélération de la digitalisation de l’expérience client est le deuxième facteur mis en avant (44 %).

Loin derrière, mais tout de même citée par un quart des professionnels, la volonté de personnaliser encore plus la relation client et le marketing pousse à cette modernisation des outils et la stratégie de gestion des données.

De manière plus opérationnelle, si de nouveaux outils sont envisagés, ce sera prioritairement pour améliorer la qualité et la gouvernance des données (70 %).

Deux autres défis semblent encore à relever dans les entreprises : l’unification des données sur l’ensemble des parcours client (digital, phygital, offline) pour 44 % des répondants, et la démocratisation de l’accès à ces informations par les équipes métiers (37 %).

À l’inverse, l’actualisation en temps réel des données n’est une priorité que pour 20 % des professionnels.