Dépenses dans le cloud public : Gartner met en garde contre « la pression inflationniste »

L'observateur du marché IT indique que les dépenses mondiales dans le cloud public devraient augmenter de 20,7 % en 2023 pour atteindre 591,8 milliards de dollars l'année prochaine, contre 490,3 milliards de dollars en 2022.

Or, les entreprises subissent de plein fouet l’inflation et pourraient, en conséquence, abaisser leurs dépenses dans le cloud public.

« Les pressions inflationnistes et les conditions macroéconomiques actuelles ont un effet d'entraînement sur les dépenses en matière de cloud », prévient Sid Nag, vice-président et analyste chez Gartner.

« Les dépenses liées au cloud pourraient diminuer si les budgets IT généraux diminuent, étant donné que le cloud continue de représenter la plus grande part des dépenses IT ». Sid NagVice-président et analyste, Gartner

« Les organisations ne peuvent dépenser que ce qu'elles ont », poursuit-il. « Les dépenses liées au cloud pourraient diminuer si les budgets IT généraux diminuent, étant donné que le cloud continue de représenter la plus grande part des dépenses IT et une part équivalente des budgets ».

Les fournisseurs anticipent (eux aussi) la baisse des dépenses Ces commentaires ont été émis quelques jours après qu’Amazon Web Services (AWS) a annoncé la plus faible croissance des revenus de son histoire. Pour expliquer cette situation, le géant du cloud a affirmé que ses clients compressent les coûts. Les deux autres géants du cloud établissent peu ou prou les mêmes constats. Dans son bilan financier du premier trimestre fiscal 2023, Microsoft a indiqué que ses revenus liés au cloud sont en hausse de 24 % par rapport à l’année dernière, mais la firme prévoit une croissance plus « modérée » le trimestre prochain. Elle note que les clients ont déjà commencé à optimiser leurs charges de travail, tandis que la facture énergétique d’Azure est en hausse, ce qui affecte ses marges. De son côté, Alphabet revendique une hausse de 38 % des revenus liés à Google Cloud au troisième trimestre 2022. Ils atteignent 6,9 milliards de dollars. Toutefois, le groupe ne génère toujours pas de bénéfices en provenance de son cloud et évoque des pertes opérationnelles de l’ordre de 699 millions de dollars. Alphabet prévoit un ralentissement de l’activité, des embauches (au profit des profils plus techniques), mais planifie des investissements importants pour renforcer ses « infrastructures techniques ».