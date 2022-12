Gartner : les technologies stratégiques à suivre en 2023

« La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute ». Le titre d’un livre-entretien avec l’humoriste Pierre Desproges semble retranscrire à la perfection l’approche de certaines organisations au moment d’anticiper leurs actions en 2023. La pandémie, la guerre en Ukraine, la récession économique qui se profile à l’horizon, la pénurie de talents… Autant d’éléments concomitants qui poussent les entreprises à « se préparer à l’impact ». Et pourtant, le cabinet d’analystes Gartner ne veut pas décevoir ses fidèles et a sorti la boule de cristal pour identifier les tendances technologiques à suivre dès l’année prochaine.

Pour surmonter cette difficulté, l’analyste présente le concept d’AI TRISM, relatif à la gestion de la confiance, des risques et de la sécurité dans les systèmes d’IA. Cette abréviation renvoie aux techniques, méthodologies et outils utilisés pour superviser les algorithmes et modèles d’intelligence artificielle : l’explicabilité, le MLOps , la sécurité, la transparence ou encore l’application des règles de conformité.

L’analyste donne l’exemple de Toward Klaveness qui a combiné les données météorologiques, géospatiales, les données opérationnelles et les données en provenance des moteurs de ses navires afin de produire des tableaux de bord dynamiques. Les ingénieurs ont ainsi identifié des usages inefficients des moteurs lui ayant permis de réduire les coûts de maintenance, de gasoil et de pièces détachées. Autre application, la détection précoce de l’augmentation des hospitalisations à cause du Coronavirus. L’analyste évoque là l’analyse des eaux usagers par les autorités de santé dans différents pays.

« Chaque décision prise par une entreprise génère des données la concernant. Peu importe la décision, en utilisant les données et leur contexte, en y appliquant de l’IA, il est possible de créer une boucle de rétroaction pour prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement à l’avenir », assure David Groombridge.

Quant à l’observabilité appliquée, il s’agit ni plus ni moins de l’adaptation des méthodes de supervision et d’optimisation IT « à l’ensemble de l’entreprise ».

« Gartner pense que l’investissement dans ces approches visant à immuniser les systèmes IT permettra de réduire jusqu’à 80 % les temps d’arrêt et cela favorisera la croissance des revenus », déclare David Groombridge, Vice-président et analyste distingué chez Gartner.

Clouds verticaux, plateformes d’ingénierie et réseaux sans-fil

Quant à la montée à l’échelle du SI, Gartner mise sur trois tendances phares :

Les offres cloud verticalisées ;

; Les plateformes d’ingénierie ;

; Et l’apport des réseaux sans-fil.

Gartner observe l’émergence des clouds verticaux, proposant une combinaison de solutions IaaS, PaaS et SaaS visant à « créer des solutions modulaires spécifiques à certains verticaux » et donc « à améliorer l’agilité et à réduire le time-to-market de produits ou d’outils ». Le cabinet donne l’exemple de Goldman Sachs et de son partenariat avec AWS pour proposer un cloud consacré à la finance. Pour l’heure, ces offres rassemblent des briques plus ou moins spécifiques, mais souvent peu adaptées aux besoins très particuliers de grands groupes qui jonglent – déjà – avec des systèmes existants et leurs appendices dans le cloud.

Pour relever ce défi, les plateformes d’ingénierie représentent une partie de la solution, selon Gartner. Elles doivent aider les développeurs à accélérer la livraison des projets en automatisant les architectures sous-jacentes et en donnant accès à des composants réutilisables, des outils et des portails en libre-service. Il n’y a toutefois pas de produit sur le marché qui unifie l’ensemble de ces fonctions, comme l’a déjà expliqué le cabinet. C’est donc une nouvelle approche qui réclame une nouvelle équipe pour déployer et maintenir une telle plateforme. Adidas aurait déjà pris cette voie.

Selon Gartner, cet accroissement des applications spécifiques va de pair avec l’extension des réseaux sans-fil pour récupérer davantage de données et diffuser plus largement applications et contenus. Suivant le type d’appareils et de cas d’usage, les entreprises seront amenées toutes les technologies à leur disposition : WiFi, LTE (4G et 5G), LoRaWAN, BLE, Zigbee, Enocean, etc.

« Gartner prédit que d’ici à 2025, 60 % des entreprises géreront plus de cinq réseaux sans-fil simultanément et cela réclamera des intégrations spécifiques, mais ce n’est pas là où se trouve la valeur », avance David Groombridge.

La valeur résiderait dans les technologies adjacentes aux protocoles réseau, par exemple la triangulation pour améliorer la géolocalisation d’actifs, ou encore la récolte d’énergie, une approche encore peu usitée dans l’IoT. Gartner a tout de même trouvé l’exemple du retailer israélien Shufersal qui utilise les capteurs de Wiliot pour géolocaliser et mesurer la température des fruits et légumes expédiés dans ses magasins. Wiliot développe justement des puces BLE (Bluetooth Low Energy) capables de récupérer l’énergie des appareils avec lesquelles elles se connectent.

Il faudra tout de même attendre pour qu’une telle prophétie se réalise. Pour l’heure, les entreprises, les autorités publiques et les équipementiers ont du mal à trouver un terrain d’entente pour déployer certains de ces réseaux, la 5G en tête, et les cas d’usage associés.