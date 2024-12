Les entreprises françaises (PME/ETI) affichent des intentions d’achat solides en matière de logiciels, avec 71 % d’entre elles qui anticiperaient une augmentation de leurs investissements en 2025. Cependant, ce chiffre – issu d’une étude de Capterra – reste loin des intentions d’autres pays comme l’Inde (89 %), le Brésil (85 %) ou l’Allemagne (79 %).

Ce qui fait dire à la filiale de Gartner que « les entreprises françaises adoptent une position relativement plus conservatrice que leurs homologues internationaux avec des estimations en deçà d’une moyenne globale (75 %) ».

Malgré cette prudence, les entreprises françaises perçoivent les logiciels comme un levier pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Près de 53 % jugent par exemple les avancées technologiques cruciales pour leur transformation.

Par ailleurs, les Français fixeraient des attentes très élevées en matière de retour sur investissement. La majorité prévoit des ROI positifs dans l’année, et même 22 % en moins de six mois.

Les logiciels de vente et de ressources humaines ( SIRH ) suivent de près, plébiscités par 32 % des entreprises pour améliorer la gestion des talents et renforcer leur efficacité commerciale.

En 2024, les solutions de gestion de la relation client ( CRM ), de comptabilité et de gestion d’affaires ont été les plus achetées, avec 33 % des investissements.

Mieux planifier les achats de logiciel

Les défis liés à l’achat de logiciels ne se limitent pas aux choix technologiques, constate Capterra. Près de 35 % des répondants pointent des problématiques de gestion des données, tandis que 33 % évoquent des contraintes financières ainsi que des difficultés d’intégration des nouveaux outils.

Pour la filiale de Gartner, ce constat appelle une meilleure planification stratégique des achats IT des entreprises françaises. Le rapport insiste sur la nécessité d’avoir une approche plus structurée afin de maximiser les bénéfices de leurs investissements IT et de combler l’écart avec leurs homologues internationaux.

L’étude « Tech Trends 2025 » a été menée auprès de 3 500 professionnels dans neuf pays, dont 350 en France.