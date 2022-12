AWS convertit ses outils DevOps à l’approche low-code

Au milieu d’un torrent de nouveaux outils et services présentés la semaine dernière au salon re:Invent 2022, AWS a annoncé la disponibilité de nouveaux mécanismes low-code s’appliquant à ses services DevOps. Ils doivent simplifier la combinaison des offres existantes du fournisseur cloud.

Trois produits, lancés lors des conférences et des « leadership sessions » de re:Invent le 1er décembre, offrent des approches low-code pour relier les services DevOps AWS existants, des pipelines de livraison d’applications aux fonctions serverless. Amazon CodeCatalyst, lancé en préversion, est un service de développement et de livraison de logiciels qui comprend des modèles de projet, des pipelines CI/CD, des contrôles RBAC, ainsi que des fonctions de collaboration intégrées telles que des tableaux Kanban et des rapports de test d’application. Amazon CodeCatalyst s’intègre également avec des IDE tiers tels que JetBrains et Visual Studio Code, des dépôts de code tels que GitHub et des outils de suivi de tâches tels qu’Atlassian Jira.

Des applications orientées événements et serverless à la sauce low-code Lors de son salon, AWS a présenté deux autres offres low-code : Application Composer, un utilitaire de conception d’applications serverless low-code lancé en préversion, et Amazon EventBridge Pipes, désormais en disponibilité générale, qui permet des connexions point à point entre des services orientés événements. Auparavant, EventBridge ne prenait en charge que la connexion de groupes de services event-driven. Techniquement, les utilisateurs pouvaient déjà faire la même chose, mais cela nécessitait d’écrire ce que le directeur technique d’Amazon, Werner Vogels, a qualifié de « code de liaison générique » lors de sa conférence. « C’est comme avoir les pièces détachées d’une voiture ou prendre un Uber », commente Nathan Bennett, architecte cloud chez Sterling Computers. « À la fin, vous obtenez la même chose, mais je préfère un Uber ». Nathan Bennett, qui a assisté à re:Invent 2022 affirme qu’il est particulièrement intéressé par EventBridge Pipes. « La capacité à combiner des services est une pierre angulaire du cloud, du découplage des services dans les applications monolithiques à la création de microservices dans Kubernetes. » Nathan BennettArchitecte cloud, Sterling computers « La capacité à combiner des services est une pierre angulaire du cloud, du découplage des services dans les applications monolithiques à la création de microservices dans Kubernetes ; les choses doivent toujours parler aux besoins de base comme le réseau, le stockage et le calcul », déclare-t-il. « Le mot clé que j’ai retenu [dans la présentation de Werner Vogels sur EventBridge Pipes N.D.L.R] est “facilement” – je ne qualifierais pas EventBridge plus [Simple Notification Service] et Lambda de faciles, même si nous les avons adoptés dans nos pratiques quotidiennes ». Et cette combinaison de services fait « partie du pain et du beurre du cloud », pour Nathan Bennett et ses clients, un élément clé de l’autoscaling des services cloud. « Cela a toujours existé dans le cloud avec SNS et Lambda, mais cela rend le travail des ops cloud plus simple à gérer et à déployer à l’échelle », assure-t-il. « C’est intéressant pour moi aussi, parce que dans le monde Vmware, avec vRealize Orchestrator, ils ont fait référence à quelque chose de similaire avec l’Anything as a service (XaaS). Il sera intéressant de voir ce qui en découlera ».