Intégration de données : Qlik lance une option tarifaire « plus prévisible »

Qlik a dévoilé un nouveau modèle de tarification pour sa plateforme d’intégration de données dans le cloud (iPaaS). Historiquement, l’éditeur facture un tarif forfaitaire pour l’utilisation de ses plateformes. Par exemple, Qlik Sense Business coûte 30 dollars par utilisateur et par mois. Les prix spécifiques de Qlik Sense Enterprise SaaS et des deux forfaits d’intégration de données de l’éditeur ne sont pas rendus publics.

Selon Qlik, les nouvelles options tarifaires doivent permettre aux entreprises de « payer la valeur réelle » liée à leurs usages d’intégration et plus tard à leurs besoins analytiques. Elles sont immédiatement disponibles pour l’offre Qlik Cloud Data Integration, lancée en novembre dernier. L’équivalent de ces nouvelles options tarifaires pour Qlik Cloud Analytics est prévu d’ici à la fin de l’année 2023.

Qlik s’inspire des forfaits mobiles

Cette nouvelle tarification se décline en trois niveaux : Standard, Premium et Enterprise.

Plutôt que de payer pour des licences, les entreprises peuvent désormais choisir des paliers correspondant à des volumes de données fixes qu’elles ingèrent et transforment.

Ce modèle diffère également d’une facturation à la demande, qui consiste généralement à compter les heures d’utilisation d’une plateforme et la puissance de calcul mobilisée au cours d’une période donnée.

Qlik n’a pas révélé les tarifs de ses nouveaux modèles de tarification, ni les tous les détails de son offre.

« Ce modèle de tarification dépend d’un volume de données fixe, en commençant par un bloc de 1 To. Si les clients ont besoin d’ingérer plus de données, ils achèteront un 1 To de plus », illustre Dan Potter, vice-président Product Marketing chez Qlik. « Nous avons interrogé nos clients sur l’approche à prendre, et c’est ce modèle, plus prévisible, qui a obtenu l’adhésion. Les coûts liés au calcul sont très difficiles à prédire », avance-t-il.

Dans le détail, l’offre Standard ne comprend que le mouvement de données. La deuxième, plus cher, inclut le mouvement et les transformations de données, tandis que la troisième fournit toutes les fonctionnalités précédentes (et probablement d’autres).

« Pour faire simple, cela ressemble beaucoup à ce que proposent les opérateurs télécoms à leurs clients grand public. Avec un forfait mobile, vous achetez un volume de données fixes », explique Dan Potter.

Si les clients ne semblent pas payer les coûts de calcul liés aux transformations, ils ne disparaissent pas. Par défaut, Qlik propose des pipelines ELT. La transformation est alors effectuée à l’aide du moteur de la base de données ou du data warehouse cible.