Plex MES : des fonctionnalités pour connecter les agents de terrain

Plex, filiale de Rockwell Automation, dote sa solution de smart manufacturing de nouvelles capacités pour connecter les agents de terrain, les techniciens sur site et les « travailleurs de première ligne » hors site.

La nouvelle application, appelée Plex Connected Frontline Workforce (CFW), a pour objectif d’aider les industriels à mieux gérer les problèmes liés à la baisse de la main-d'œuvre et à la perte d'expertise. Elle est intégrée à Plex Manufacturing Execution System (MES), qui fait lui-même partie de la plateforme SaaS de smart manufacturing de Rockwell Automation.

L’éditeur explique que ces fonctionnalités permettent de donner aux agents des instructions interactives sur les processus de fabrication et sur la maintenance des équipements. L’outil propose également des modélisations 2D et 3D afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces processus. Le tout peut s’interfacer avec Microsoft Teams.

Un autre aspect important des applications de « travail connecté » est la capacité qu’elles ont à « sédimenter » les compétences et les connaissances des employés les plus expérimentés. Le but est d’utiliser ces bases de savoir pour former et intégrer les nouveaux agents, explique Anthony Murphy, vice-président de la gestion des produits chez Plex.

Plutôt que d'automatiser des tâches répétitives et peu qualifiées, l’objectif de l'application est donc de mieux intégrer et de fidéliser les nouveaux employés sur le long terme, continue Anthony Murphy. « L’idée, c’est de capitaliser sur les compétences et les savoirs que des gens qui sont dans le métier depuis plus de 20 ans ont pu acquérir [et qui] peuvent les transmettre à la prochaine génération. Cela rend ce savoir un peu moins éphémère », vante-t-il.

CFW a été développé en interne, avec la contribution de certains des clients de Plex, confie le responsable. Le fait que l’application soit directement intégrée au MES permet également de ne pas avoir à mettre en place d’applications tierces – ajoute-t-il.

Connecter les employés pour répondre aux défis de l’industrie Le marché des applications pour connecter les employés de terrain (Frontline Workforce) est en forte croissance. Il était évalué à 3,19 milliards $ en 2021. Il devrait atteindre 21,73 milliards d'ici 2029, selon un rapport du cabinet de conseil Adroit Market Research. « Ce segment est immense car il répond à de nombreux défis majeurs de l’industrie manufacturière », renchérit Paul Miller, analyste chez Forrester Research. Ces applications permettent la formation en temps réel et à la volée des employés, elles peuvent simplifier la capture des informations sur le terrain, connecter les travailleurs de première ligne à la documentation et aux données, améliorer la sécurité et le reporting des incidents, et guider les techniciens dans des tâches complexes grâce à des instructions numérisées, liste Paul Miller.