Esker intègre ChatGPT

Esker, spécialiste de l’O2C et du P2P a intégré ChatGPT, dans son AI maison Synergy AI

Selon l’éditeur lyonnais, ChatGPT devrait aider les chargés de clientèle à traiter les requêtes quotidiennes des clients, comme les demandes de statut d’une commande, les demandes de prix et de disponibilité, ou les questions relatives aux produits.

« Avec la gestion d’une boîte de réception partagée par le service client, les demandes peuvent devenir assez complexes. Il arrive souvent que certaines passent entre les mailles du filet ou soient traitées trop tard, ce qui génère de l’insatisfaction client », explique Aurélien Coq, Chef de Produit Service Client chez Esker. Dans ce contexte, l’IA générative d’OpenAI infusée dans les outils d’Esker aidera à récupérer des informations précises, comme les données de commande, de tarification ou d’expédition, ainsi que l’historique des échanges à partir de différents systèmes (ERP, e-mail, CRM, chat), assure Esker.

« ChatGPT comprend les e-mails entrants des clients et interroge différents systèmes pour proposer une réponse argumentée que le conseiller clientèle valide avant envoi », continue Aurélien Coq. « Cette démarche est source de gains considérables de temps et de productivité [et] les clients obtiennent ce qu’ils attendent : une réponse pertinente et quasi immédiate ».

Les réponses suggérées par ChatGPT seront révisées et modifiées « si nécessaire » par les utilisateurs, avant d’être envoyées. « La supervision humaine garantit que les clients interagissent toujours avec des individus et non avec des machines. ChatGPT fournit simplement une assistance via des suggestions basées sur les données disponibles », insiste Esker.

Esker promet d’étendre l’utilisation de ChatGPT à d’autres solutions au sein de ses suites Source-to-Pay et Order-to-Cash.

Avec cette intégration, Esker s’inscrit dans la tendance générale des éditeurs d’applications métiers qui ajoute des fonctionnalités à base d’IA générative à leurs outils, que ce soit dans le collaboratif (Microsoft, Google, Slack, Box, Zoom, etc.), dans le CRM (Salesforce, Hubspot, etc.), dans l’ITSM (Zendesk), le case management (ServiceNow) ou l’ERP (SAP).