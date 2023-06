Cisco Live : la plateforme FSO débarque pour concurrencer Splunk

Promesse tenue. La plateforme Full Stack Observability que Cisco avait dévoilée en février à Amsterdam et qui devait réunir tous ses produits de monitoring – AppDynamics qui mesure l’expérience utilisateur, ThousandEyes qui pointe les goulets d’étranglement sur le réseau… – est belle est bien commercialisée ce mois-ci, comme prévu. Pour autant, il reste beaucoup de chemin à parcourir avant de véritablement avoir un produit multifonction qui évite de multiplier les consoles.

La plateforme Full Stack Observability, alias FSO, est, pour l’instant, un moteur. Ou plutôt, pour rester dans la nomenclature de Cisco, une sorte de routeur qui interconnecte différentes consoles de monitoring.

Cisco a doté toutes ses interfaces de surveillance et d’administration – celles de ses multiples gammes d’équipements réseau, celles de ces solutions collaboratives WebEx, celles liées à la cybersécurité, celles liées aux applications – d’un connecteur logiciel de type OpenAPI. Ce connecteur leur permet d’échanger leurs relevés au format OpenTelemetry. Plus exactement, Cisco parle de données MELT (métriques, événements, logs et traçages).

Grâce à ce système, il devient possible d’ouvrir la console AppDynamics pour identifier quelle fonction d’une application est plus lente que prévu, de cliquer sur le problème et de voir la console de ThousandEyes se lancer toute seule pour montrer quel équipement réseau est fautif. Pour que cela fonctionne, il faudra bien évidemment que l’entreprise cliente ait acheté AppDynamics et ThousandEyes. Ou n’importe quel autre logiciel compatible avec ce système et qui corresponde à un autre cas d’usage.

Cloud Native Application Observability : première étape face à Splunk La prise en charge d’autres cas d’usage est le sujet principal de l’annonce de FSO. Cisco ambitionne que les intégrateurs et les fournisseurs de solutions se mettent à développer des solutions de monitoring capables de se greffer sur un connecteur Open API. Voire qu’elles se greffent sur une console générique (que Cisco publie pour l’occasion) qui s’appelle Cloud Native Application Observability et constitue sans nul doute une première étape à une concurrence ouverte des consoles Splunk. À l’occasion de ce lancement, Cloud Native Application Observability s’accompagne de quatre vues : Costs Insights, Application Resource Optimizer, Security Insights et Cisco AIOps. Costs Insights permet d’estimer combien coûte l’exécution d’une application web au regard de l’infrastructure qu’elle consomme. Au-delà d’un calcul financier, elle sert aussi à évaluer l’impact carbone des applications. Cette vue va notamment piocher ses données dans AppDynamics. Application Resource Optimizer se connecte à un agent installé sur un cluster Kubernetes pour mesurer la quantité de ressources – CPU, RAM, Stockage… – réellement utilisées sur un cluster de serveurs physiques ou sur des machines virtuelles éventuellement en cloud. Avec Costs Insights, il devient possible de mieux budgétiser ou d’optimiser ses investissements en infrastructures. Security Insights combine des relevés issus des clusters applicatifs et des infrastructures réseau pour calculer un score de risque. Cisco AIOps, enfin, regroupe sur une carte les principales métriques d’une infrastructure. Ce sont les goulets d’étranglement, les risques et les performances des serveurs et des switches réseau. À cela s’ajoutent trois premières consoles tierces qui ont fait l’effort de s’adapter aux mécaniques de FSO pour, soit partager leurs relevés, soit s’enrichir de ceux envoyés par les consoles de Cisco. CloudFabrix, un spécialiste de l’administration système automatisée, propose ainsi vSphere Observability and Data Modernization qui corrèle différentes mesures fournies par Cisco, pour dresser un bilan de santé d’une infrastructure virtualisée et containerisée, avec conseils de remédiation à l’appui. Evolutio Fintech, de l’éditeur éponyme, se concentre sur les données financières qui circulent sur l’infrastructure pour mieux identifier les fraudes bancaires. Capacity Planner and Forecaster de Kanari, enfin, trace des courbes historiques sur l’utilisation des ressources d’infrastructure – sur site, comme en cloud – pour, à l’aide d’un moteur de Machine Learning, prédire quand et dans quoi une entreprise devra investir.