L’Europe et ses clubs utilisateurs, éléments stratégiques pour Workday

Angelique de Vries-Schipperijn a rejoint Workday en 2022 après 3 ans chez Salesforce et 25 ans chez SAP. Elle est aujourd’hui présidente de Workday pour la région EMEA. Dans un échange exclusif avec LeMagIT, elle réitère l’importance de l’Europe – et la place particulière de la France – dans la stratégie mondiale de l’éditeur de SIRH et d’outils de gestion financière. Elle évoque également les sujets chauds que lui remontent les entreprises européennes (dont l’IA). Et elle explique l’importance de la « communauté » et des clubs utilisateurs – notamment le Français – pour l’évolution de Workday.

LeMagIT : Comment se porte la région EMEA, et l’Europe en particulier ? Quelle est la place de notre région dans les projets Workday ?

Angelique de Vries : Comme l’a dit notre co-PDG, 75 % de notre activité provient de l’Amérique du Nord et 25 % du reste du monde, principalement de la région EMEA qui est, bien sûr, l’une des régions les plus prometteuses (rire).

Nous avons plus de 10 000 clients dans le monde, et environ 2 025 en Europe. Nous avons vraiment une bonne dynamique dans la région. Par exemple, au quatrième trimestre, Mercedes-Benz, l’une des marques les plus emblématiques au monde, a choisi Workday. Au premier trimestre, Equinor a fait de même (NDR : une des plus grandes sociétés d’énergie en Norvège).

D’un point de vue des effectifs, nous avons 17 800 employés dans le monde. En Europe, nous sommes 3 900. Nous disposons également – et c’est très important pour nous – d’un centre de développement à Dublin qui est très bénéfique pour nos clients.

LeMagIT : Et la France ? Le pays a des objectifs très élevés (+30 % par an). Quelle est la performance actuelle de notre marché ?

Angelique de Vries : Je suis très contente de la France. Nous avons une équipe solide et expérimentée. Nous avons démarré en 2013 dans le pays. Aujourd’hui, un millier d’entreprises françaises utilisent nos solutions. Nous disposons également d’un solide réseau de partenaires (NDR : 17 partenaires de déploiement en Europe).

Il y a une très forte dynamique et nous sommes en train de le capter. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre co-PDG (NDR : Carl Eschenbach a pris les rênes de Workday en décembre 2022) et moi-même sommes ici (NDR : les deux dirigeants étaient à Paris les 5 et 6 juin). Cela en dit long sur l’importance de la France. C’est l’une des zones stratégiques de croissance mondiale de notre entreprise, avec le Royaume-Uni et l’Irlande et l’Allemagne en Europe (NDR : et l’Australie dans la région APAC).

Pour Carl, l’activité internationale est un pilier stratégique de son agenda et il est un grand soutien sur ce sujet.

LeMagIT : Vous avez donc des objectifs élevés pour la région EMEA. Sont-ils alignés sur ceux de la France ?

Angelique de Vries : Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous avons des objectifs de croissance à deux chiffres. Je pense qu’il y a un potentiel dans la région EMEA pour y parvenir. Nous prévoyons de poursuivre notre trajectoire de croissance. Pour la région, l’immobilisme n’est en tout cas pas une option (rire). Nous sommes une région de croissance.

Angelique de Vries : Oui. Sur les marchés que je viens de mentionner, nous sommes de plus en plus reconnus. Et nous avons de plus en plus de potentiel pour augmenter notre présence . Cela nous aide vraiment quand des entreprises comme Mercedes-Benz prennent la décision de changer pour Workday.

LeMagIT : Donc vous devez être de plus en plus souvent en « short list » pour les migrations de projets financiers ?

Angelique de Vries : Oui, et c’est une différence essentielle. Si vous prenez les choses d’un point de vue du « produit », notre SIRH et notre offre Finances sont un seul et unique système, nativement cloud. C’est la force de notre solution. Cela signifie aussi que toutes les industries très axées sur les personnes sont celles pour lesquelles nous avons la proposition de valeur la plus forte pour la Finance : les services professionnels, l’assurance, les industries axées projets comme la construction, les fintechs, etc.

Angelique de Vries : Si vous prenez les chiffres officiels de notre année fiscale passée, nous avons réalisé un CA de 6,2 milliards €. Un peu plus d’un milliard provient de la Finance. Nous voyons une réelle tendance à la hausse, d’une année sur l’autre, au niveau mondial, mais également en EMEA, qui témoigne d’un grand intérêt [pour cette offre]. On le voit très bien.

L’IA, sujet chaud pour les clients européens de Workday

LeMagIT : Quels sont les sujets « chauds » pour vos clients EMEA ? L’IA en fait-elle partie ?

Angelique de Vries : Oui. L’IA et le ML sont des sujets importants pour nos clients. Et c’est une opportunité pour nous.

Nous avons 60 millions d’utilisateurs, tous sur la même version [de la plateforme], qui génèrent 60 milliards de données par an. C’est une énorme quantité d’information. Et tout cela dans une architecture propre.

Avec toutes ces données, nous travaillons sur l’IA et le ML depuis déjà une décennie ; nous avons des fonctionnalités natives et « infusées à l’IA » dans notre plateforme depuis des années. C’est donc un sujet d’actualité – notamment avec ChatGPT – mais ce n’est pas un sujet nouveau pour nous. Nous sommes prêts.

« L’IA est un sujet d’actualité, mais ce n’est pas un sujet nouveau pour nous. » Angelique de VriesWorkday

D’autre part, tous nos clients veulent comprendre ce que nous faisons exactement avec l’IA. C’est pourquoi nous avons lancé un blog pour expliquer notre vision, notre stratégie et notre position. Un point très important est que nous pensons que la technologie doit être utilisée pour aider les gens, nous avons une approche centrée sur l’humain.

LeMagIT : Y a-t-il d’autres « sujets chauds » dont les entreprises européennes vous parlent ?

Angelique de Vries : La confidentialité des données, la résidence et la localisation des données, la réglementation – comme la loi européenne sur l’IA – sont également des gros sujets pour les clients européens

Du point de vue de Workday, nous sommes favorables à tout ce qui peut rendre l’IA et le ML plus sûrs et plus sécurisés et à tout ce qui s’assure que ces technologies sont utilisées dans une perspective éthique. Nous étions d’ailleurs l’un des partenaires et nous avons travaillé avec l’UE sur cette législation.

Et si je devais citer un troisième sujet « chaud », je dirais « la gestion des compétences », parce qu’aujourd’hui, toutes les entreprises veulent s’assurer que leur turnover reste le plus bas possible. Dans un monde en constante évolution (économiques, politique, etc.), il est plus important que jamais de mettre l’accent sur son capital humain.