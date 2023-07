Monitoring : le stockage de Nasuni s’intègre au SIEM d’Azure

Le système de stockage de Nasuni – qui partage localement, sous la forme d’un NAS, du stockage objet en cloud - peut désormais fournir des événements d'audit et des notifications à Microsoft Sentinel, une console de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

« Sachant que les ransomwares ciblent le stockage pour accéder à des informations personnelles identifiables, à la propriété intellectuelle de l'entreprise ou à d'autres données précieuses, les enjeux de cybersécurité et ceux de la gestion du stockage convergent. Plus que jamais, les équipes de sécurité (du RSSI) et celles de l’infrastructure (de la DSI) doivent mettre en commun leurs efforts et cette initiative entre Nasuni et Microsoft répond à ce besoin », commente l’analyste Dave Raffo, du cabinet de conseil Futurum Group.

L'intégration de la solution de Nasuni dans Sentinel permet aux équipes de sécurité de collecter les événements liés aux risques informatiques qui surviennent sur chaque NAS Nasuni, dont le nombre peut atteindre plusieurs centaines chez certains clients qui en équipent toutes leurs succursales. Les événements suspects ainsi collectés sont typiquement une quantité massive de modifications de données ou de suppressions de fichiers.

Automatiser la remise en opération Sentinel dispose pour sa part de capacités d'automatisation pour réagir instantanément aux événements suspects : envoi d’alertes au personnel concerné, désactivation des comptes utilisateurs impliqués, analyse des logs à des fins d’investigation. La connexion Nasuni-Sentinel permet également l'interopérabilité avec d'autres services de sécurité Azure. Parmi ceux-ci, citons Microsoft Defender, qui mettra à jour la protection sur les appareils des utilisateurs censés se connecter aux NAS, et Sentinel Data Connectors qui surveille les flux entre plusieurs clouds. De plus, Sentinel peut réinjecter dans le système de Nasuni le moment auquel l’attaque a eu lieu, de sorte que Nasuni puisse enclencher son système de restauration qui consiste à remplacer les données partagées par leur dernière copie saine. Ce dispositif repose sur une capacité récente de Nasuni de réaliser de manière continue des snapshots des contenus qu’il partage. En pratique, l'intégration de Nasuni est désormais disponible depuis la marketplace Azure, dans la catégorie des modules Sentinel. Rappelons que le système de Nasuni, nommé File Data Platform, est vendu sous forme d'abonnement annuel par To, depuis la marketplace des trois hyperscalers. Le service de snapshots et de restauration est vendu en option.