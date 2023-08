Processeurs : les USA stagnent alors que l’Europe multiplie les usines

Remous dans le monde des puces. Un an après le vote par le gouvernement américain du Chips Act, les industriels des semiconducteurs n’ont toujours pas touché un cent des 52,7 milliards de dollars promis. Le taiwanais TSMC, principal concerné, ne remet pas en cause l’implantation pour 12 milliards de dollars d’une usine en Arizona, mais il a annoncé cet été que ce projet serait repoussé à 2025 et, surtout, qu’il installerait finalement une usine en Europe, pour un coût néanmoins deux fois moindre.

Plus précisément, cette usine sera construite en Allemagne de l’Est, près de Dresde, dans une région qui prend petit à petit le surnom de Silicon Saxony et devrait devenir d’ici peu le fer de lance de la fabrication des semiconducteurs dans l’UE. Fin juin, l’américain Intel, numéro 2 des usines de processeurs derrière TSMC, annonçait muscler ses investissements dans la même région : ce ne sont plus 17 milliards d’euros, mais 30 milliards qu’il compte y dépenser pour bâtir sa nouvelle usine européenne. Infineon et GlobalFoundries sont également installés près de Dresde.

L’Allemagne, nouveau fer de lance de la production de semi-conducteurs Ces implantations sont notamment motivées par d’importantes subventions du gouvernement allemand, selon les médias locaux : près de 10 milliards d’euros ont ainsi été accordés à Intel et près de 5 milliards à TSMC. Pour l’UE, qui subventionne aussi ces déploiements à hauteur de 43 milliards d’euros au travers de son propre plan Chips Acts (calqué sur le modèle américain), l’enjeu est de localiser 20% de la production mondiale de semiconducteurs. L’Allemagne voit dans ces subventions un moyen de redynamiser l’emploi, tandis que l’UE entend ainsi devenir indépendante des circuits asiatiques, lesquels se sont montrés défaillants lors de la crise du Covid-19 et ont conduit à un gel de la production automobile. Plus que le risque d’une nouvelle pandémie, c’est surtout la menace que la Chine fait peser sur les usines taiwanaises de TSMC qui inquiète les institutions européennes. L’usine d’ESMC, le nom de la filiale européenne de TSMC, verra sa construction démarrer au second semestre de 2024 et devrait être opérationnelle d’ici à 2027, la même année que celle d’Intel. Ces usines devraient bénéficier des technologies dernier cri, qui font aujourd’hui la supériorité de TSMC dans la finesse de gravure et qui, demain, devraient permettre à Intel de fabriquer des puces avec une précision inférieure au nanomètre, notamment grâce à des brevets IBM. Selon les spécialistes, outre répliquer les productions asiatiques et américaines, l’industrie européenne des semiconducteurs pourraient se spécialiser dans l’intégration de circuits analogiques (décodage de signaux radio, optiques) au sein des processeurs. C’est l’une des quêtes principales que se donne Intel, au travers de ses contrôleurs photoniques pour les communications et de ses assemblages de différents circuits via des méthodes mises au point à Grenoble par le CEA-Leti.