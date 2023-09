Cloud IaaS : Azure hébergera des infrastructures d’OCI

Il ne sera désormais plus nécessaire d’aller dans le cloud OCI d’Oracle pour utiliser en PaaS des bases de données Oracle. L’éditeur-fabricant-hébergeur permet désormais à ses clients de les exécuter aussi dans le cloud Azure de Microsoft. Et, ce, sans aucune perte de performances, puisque, derrière ce service, il s’agit bel et bien d’une infrastructure OCI installée dans les datacenters d’Azure.

« Héberger les logiciels et le matériel d’OCI dans Azure va permettre aux entreprises qui connectent des technologies Microsoft aux technologies Oracle de bénéficier de performances, d’une fiabilité et d’une sécurité optimales », a déclaré Larry Ellison (à droite sur la photo), actuellement Président et directeur technologique d’Oracle, lors d’une conférence en partenariat avec Satya Nadella, le PDG de Microsoft (à gauche sur la photo).

« Il s’agit avant tout d’offrir toujours plus de choix aux clients dans des environnements multicloud, lesquels ont tendance à devenir la norme », ajoute une source chez Oracle France.

Le service sur Azure est baptisé Oracle Database@Azure et sa commercialisation devrait débuter dès les premières semaines de 2024. Si c’est bien Azure qui facturera les entreprises, le support continuera pour sa part d’être assuré par Oracle.

Rapprocher les infrastructures pour les besoins de l’IA L’année dernière, Oracle et Microsoft s’étaient déjà associés pour créer des liens privés entre leurs clouds, ce qui permettait déjà à une application exécutée dans une VM sur Azure de piloter une base de données exécutée sur OCI. Cette offre, Oracle Database Service for Azure, avait le mérite de faire « comme si » les deux infrastructures cohabitaient. Elle épargnait aux administrateurs d’ajouter des liens dans leurs applications et des contrôles de part et d’autre pour filtrer les accès, ou maintenir la bande passante. L’interface d’administration des services Autonomous Database, Exadata Database et Autonomous Data Warehouse d’OCI fonctionnait depuis Azure. Si, à la connaissance du MagIT, personne ne s’était plaint d’un quelconque problème de performance ou de fiabilité dans cette offre, les deux fournisseurs semblent considérer aujourd’hui qu’elle ne serait pas taillée pour soutenir les prochains projets d’intelligence artificielle qui pourraient reposer sur des moteurs Microsoft – on pense bien évidemment aux modèles OpenAI - et des données Oracle. « Entraîner une intelligence artificielle suppose de déplacer d’énormes quantités de données depuis une source, comme une base de données Oracle, vers un moteur d’entraînement de modèles, comme OpenAI. Notre enjeu est de rendre cela le plus pratique et le moins cher pour nos clients. Et le moyen le plus efficace d’y parvenir est de rapprocher le plus possible les données du modèle », a ajouté Larry Ellison.