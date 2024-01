Démocratisation des données : un écart de perception flagrant entre directions et métiers (étude)

Dans la troisième édition de son observatoire de la démocratisation des données en France, l’éditeur Opendatasoft a fait appel à Odoxa pour prendre le pouls de 431 cadres dirigeants d’organisations publiques et privées de plus de 500 collaborateurs, issus d’un échantillon de 6 679 salariés.

L’exploitation des données de plus en plus importante pour les directions

Le rapport atteste que les entreprises ont compris l’intérêt de traiter leurs données. Environ 90 % des décideurs consultés estiment que leur utilisation est importante, contre 85 % en 2022. Pour 44 % des sondés, le sujet est prioritaire. En 2022, 39 % des participants du panel partageaient la même opinion.

Les membres des directions les plus concernées par l’exploitation des données (innovation, marketing, responsable RSE, etc.) sont du même avis. Près de la moitié des personnes interrogées (46 %), elles, envisagent qu’elle est importante, mais pas prioritaire.

La majorité des cadres dirigeants (79 %) utilise des données partagées au quotidien. Toutefois, l’étude d’Odoxa ne s’intéresse pas avec précision aux habitudes de consommation de ces responsables.

Pour autant, approximativement 68 % de ces dirigeants considèrent que ces données facilitent une meilleure prise de décision et 69 % « jugent qu’elles sont incontournables pour mener à bien leurs missions », écrivent les auteurs du rapport.

À l’assertion « la culture d’entreprise favorise l’accès et le partage des données », 59 % des sondés répondent oui, 15 % non et 25 % ne se sentent pas concernés.

Dans la même veine, 57 % estiment que les besoins des collaborateurs sont bien pris en compte au moment d’utiliser les données. Environ 14 % considèrent que non, et 28 % ne se sentent pas concernés.