Celonis mise sur l’IA dans le Process Mining

Celonis, éditeur spécialisé dans le Process Mining, a dévoilé ce 5 juin 2024 plusieurs innovations pour sa plateforme. Ces annonces, faites lors de l’événement Celonis:Next, mettent l’accent sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les outils d’analyse et d’optimisation des processus métier.

Au cœur de ces nouveautés figure le Process Intelligence Graph (PI Graph), un outil qui crée un jumeau numérique des systèmes d’une entreprise. Le PI Graph va bénéficier d’améliorations qui permettront une meilleure intégration des données Oracle, une recherche plus rapide dans les modèles de données, et une interface utilisateur optimisée.

Celonis a également présenté ses Process Copilots, des assistants conversationnels basés sur l’IA générative. Ces Copilots permettent aux utilisateurs d’interroger plus facilement les données de processus de l’entreprise, démocratisant ainsi l’accès à « l’Intelligence des Processus ».

Pour mémoire, Celonis définit ce concept d’« Intelligence des Processus » comme une approche qui vise à donner aux entreprises une compréhension profonde et actionnable de leurs processus, en utilisant des technologies comme l’IA pour analyser, optimiser et automatiser ces processus.

L’éditeur a par ailleurs annoncé plusieurs applications infusées à l’IA, dont la Planning Parameter Optimization App, qui utilise le machine learning pour optimiser les paramètres de planification en fonction des modèles de consommation et de réapprovisionnement.

Autres applications alimentées par l’IA : la Free-Text Requisition App, pour la gestion des dépenses (qui convertit les demandes textuelles en bons de pour recommander des matériaux achetés historiquement ou des articles de catalogue) et le Duplicate Invoice Checker, conçu pour traiter les factures en double souvent manquées par l’ERP

D’autres améliorations – hors IA – ont également été annoncées comme l’expérience de développement Studio (low code), l’intégration de la technologie Symbio acquise en 2023, et le lancement de l’Emporix Orchestration Engine pour l’automatisation des processus en temps réel.

Alexander Rinke, co-CEO et co-fondateur de Celonis, a souligné l’importance de ces innovations : « Nous sommes fiers d’être les partenaires des plus grandes entreprises au monde pour les aider à faire de l’IA, non un gadget, mais une nouvelle façon de gérer leurs activités ».

D’un point de vue stratégique, ces nouvelles fonctionnalités visent à renforcer la position de Celonis sur le marché du Process Mining – composés d’acteurs comme IBM, Microsoft, Software AG, Pegasystems ou encore Signavio, racheté par SAP et qui fait désormais partie intégrante de Rise. Ce qui avait suscité des interrogations de l’USF.

En avril, Gartner plaçait même Celonis dans la catégorie des « leaders » de son Magic Quadrant, devant tous ces concurrents.