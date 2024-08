Stockage : les InfiniBox G4 d’Infinidat arrivent sur le marché

Infinidat lance cet été une série G4 de ses baies SAN/NAS InfiniBox avec un tout nouveau design technique, plusieurs fonctionnalités étendues dans les domaines de l’administration et de la sécurité des données, ainsi qu’une nouvelle robe aux couleurs violettes.

Les InfiniBox SSA G4 F1400T et G4 F4400T utilisent à présent des processeurs AMD Epyc de dernière génération – en place des traditionnels Intel Xeon – qui doivent leur permettre de consommer 20% d'énergie en moins. Selon Infinidat, cette nouvelle gamme de processeurs atteint une performance deux fois supérieure à celle des puces Intel utilisées auparavant.

En outre, le système d'exploitation InfuzeOS a été remanié pour optimiser son fonctionnement avec les Epyc, ce qui permettrait de multiplier par trois les performances globales des baies. La performance des systèmes G4 repose notamment sur un algorithme Neural Cache qui utilise l’IA pour un placement intelligent des données, afin d'améliorer l'efficacité du cache lors des lectures. Actuellement, la latence indiquée descend à 35 microsecondes.

La baie G4 F1400T est présentée dans un nouveau format 14U qui offre une capacité brute de 155, 310 ou 617 To à partir de SSD ou de disques durs d’une capacité de 4, 8 ou 16 To connectés en SAS (les modèles s’appellent respectivement F1404T, F1408T et F1416T). Par le jeu des compressions et des déduplications, les capacités brutes devraient respectivement se traduire par des capacités utiles de 387 To, 775 To et 1,54 Po.

La baie G4 F4400T occupe toujours pour sa part une étagère rack entière équipée de disques de 8, 16 ou 20 To. Les capacités brutes sont de 1,3 Po, 2,6 Po et 3,25 Po, ce qui devrait se traduire par des capacités utiles de 3,28 Po, 6,6 Po et 8,25 Po. Il est à noter que, pour la première fois, Infinidat permet d’acquérir des baies qui ne sont pas forcément remplies à 100% : des modèles remplis à 60% et 80% sont possibles.

Pour mémoire, Infinidat est un constructeur israélien qui fabrique depuis plus de dix ans des baies de stockage rapides et capacitives en conjuguant disques peu chers et cache très performant. Les baies Infinidat se destinent aux très grandes entreprises qui manipulent de très grandes quantités de données et aux hébergeurs qui souhaitent revendre des services de stockage.

« Traditionnellement, Infinidat vendait des F4400T face aux baies haut de gamme Dell PowerMax et Hitachi VSP. L’arrivée des modèles d’appoint F1400T à seulement 155 To ouvre à Infinidat l’opportunité d’adresser des besoins d’appoint en succursale ou dans un datacenter en colocation, mais aussi de stockage secondaire », estime l’analyste Camberley Bates du cabinet Futurum Group.

Des baies virtuelles sur AWS et Azure À l’instar d’autres fournisseurs de baies de stockage – et selon un modèle inventé il y a quelques années par NetApp, qui s’était lui-même inspiré de VMware – Infinidat propose des répliques virtuelles de ses baies en cloud public. Cette offre, appelée InfuzeOS Cloud Edition, n’était jusque-là disponible que sur AWS. Les utilisateurs peuvent désormais y souscrire sur Azure. Aucune annonce n’a été formulée concernant GCP, le troisième grand hyperscaler. L’intérêt d’InfuzeOS Cloud Edition est de faciliter le cloud hybride, à savoir le fait de servir du cloud pour stocker une copie de secours de données de production, ou y mettre une copie des données de productions pour qu’elles soient aussi accessibles aux applications en cloud. InfuzeOS Cloud Edition offre au client la même interface que sur site et fait comme si le stockage en Cloud était une extension de la baie déjà installée dans le datacenter. Cela permet de couvrir le stockage en cloud avec les mêmes règles d’automatisation qu’une entreprise a écrite pour gérer ses données. « Les utilisateurs peuvent désormais stocker un snapshot de leur baie sur site dans AWS et répliquer ce snapshot sur Azure. C’est en quelque sorte la possibilité d’avoir ceinture et bretelles au travers de plusieurs cloud pour maximiser la résilience », commente Simon Robinson, du cabinet ESG.

Un accent mis sur les restaurations rapides Concernant les règles de réplication des données, justement, elles passent par InfiniRAID, qui agit comme un RAID (parallélisation des accès, écritures en Y, répartitions de blocs redondants de données entre plusieurs modules de stockage), mais à l’échelle de plusieurs baies de disques. InfiniRAID chiffre les données à la volée. Il synchronise les données entre plusieurs sites si souvent qu’il permettrait, en cas de sinistre, de restaurer des données qui datent de seulement quatre secondes avant l’incident. Il dispose d’un système de snapshots (répliques logiques du contenu de la baie à un instant T) qui aurait permis, lors d’un test, de remettre en production 200 To en seulement 3 secondes. Toujours concernant les restaurations rapides, rappelons qu’Infinidat vend également ses baies sous la forme d’appareils dédiés au stockage des sauvegardes, sous l’appellation InfiniGuard. Ces versions s’interfacent avec la plupart des logiciels de sauvegarde du commerce. Infinidat a mesuré que 20 To de données peuvent être restaurés en 13 minutes avec Commvault et en 11 minutes avec Veeam.

InfiniSafe : Focus sur la cybersécurité Un snapshot est juste un lien vers les données de production qui n’ont pas changé (en théorie) et vers les copies de secours de celles qui ont été effacées. Pour éviter que les snapshots pointent vers des données corrompues, Infinidat propose depuis deux ans la fonctionnalité InfiniSafe. Elle consiste à produire des snapshots immuables, c’est-à-dire de véritables répliques physiques dont le contenu est verrouillé contre les écritures – et les effacements – jusqu’à une date donnée. Cette fonctionnalité sert de socle à toutes les ambitions qu’Infinidat nourrit en matière de cybersécurité. En toute logique, elle s’accompagne à présent de modules dédiés. Parmi eux, le nouveau module InfiniSafe Automated Cyber Protection (ACP) permet aux entreprises d’intégrer leur baie à une plateforme de cybersécurité SOC (Security Operations Center), SIEM (Security Information and Event Management), ou SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response). Le cas échant, il peut juste s’agit d’intégrer la baie à des fonctions syslog simples pour les environnements moins complexes. Un incident ou un événement lié à la sécurité déclenche la création instantanée de snapshots inaltérables des données et offre la possibilité de protéger en écriture des volumes blocs ou des systèmes de fichiers. L'outil met en œuvre un « Air Gapping » logique, local et distant, ce qui offre un niveau de protection supplémentaire contre les cyberattaques. En outre, le module InfiniSafe Cyber Detection, qui existait déjà, a été étendu aux environnements VMware, qui peuvent désormais être analysés pour y détecter les menaces. Des algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés pour déterminer si un datastore VMware et les VM qu'il contient ont été compromis. L'outil a également été étendu à InfiniGuard. Le logiciel de détection des menaces analyse l'appliance de sauvegarde à la recherche de menaces et crée là aussi un snapshot inaltérable en cas de détection d'une anomalie.