Cohesity : « nous n’abandonnerons aucun client de NetBackup »

Retour sur le rachat – présenté comme phénoménal dans le domaine des logiciels de sauvegarde – de la solution historique Veritas NetBackup par l’acteur relativement récent Cohesity, préannoncé il y a tout juste un mois.

Les chiffres donnent le vertige : avec cette acquisition évaluée à 33 milliards de dollars, Cohesity va voir son chiffre d’affaires annuel passer de 700 millions de dollars à 1,6 milliard (du moins selon les résultats de 2023 ; on s’attend à plus dans les années à venir) et ses clients passer de 3500 à plus de 10 000. Surtout, la plupart des clients hérités font partie des plus grandes entreprises mondiales.

Contrairement à ce que l’annonce suggérait initialement, Cohesity ne rachètera pas l’intégralité de Veritas. Tous les développements liés à Kubernetes (InfoScale), aux fonctions analytiques, mais aussi au logiciel de sauvegarde Backup Exec pour PC resteront la seule propriété du fonds d’investissement Carlyle Group. Ce dernier avait racheté Veritas à Symantec en 2016 et doit à présent créer une nouvelle entreprise pour assurer l’avenir commercial des logiciels dont Cohesity ne veut pas.

Et ensuite ? Les grands comptes – banques, compagnies d’assurance... - actuellement clients de NetBackup doivent-ils craindre une rupture sévère dans les contrats et les options disponibles, à l’image de ce que fait Broadcom depuis qu’il a racheté VMware ? Comment NetBackup sera-t-il intégré à Cohesithy Gaia, la nouvelle IA que lancera Cohesity le 15 mars prochain et qui promet de donner une nouvelle dimension métiers aux sauvegardes ?

Pour y voir plus clair, LeMagIT a pu s’entretenir avec Sanjay Poonen, le PDG de Cohesity (en photo), et Eric Brown, son directeur financier, en marge d’un événement IT Press Tour organisé début mars dans la Silicon Valley. Interview.

LeMagIT : Pourquoi avoir racheté NetBackup ?

Sanjay Poonen : Pour incarner le deal le plus créatif dans le domaine de la protection des données depuis le rachat des appliances de déduplication DataDomain par EMC en 2009. Nous étions le No 8 des ventes sur ce marché, nous allons grâce à cette opération devenir le numéro 3. Nous adresserons 96 des 100 plus grandes entreprises américaines (contre 44 actuellement) et 80% des 500 plus grandes entreprises mondiales.

Alors, pourquoi Veritas plutôt qu’un autre ? Nous avons travaillé pendant quinze mois sur ce dossier. Selon nous, Veritas était le meilleur candidat pour nous aider à déployer notre nouvelle stratégie. Elle consiste à devenir le leader en « sécurité et gestion des données basées sur l’IA ». Le terme est long – je n’en ai pas trouvé de plus court – mais il résume bien l’idée. Les acteurs de la sauvegarde se diversifient en proposant une orientation soit cybersécurité (à cause des ransomwares), soit gestion des données (lesquelles sont plus fluides grâce aux SSD et au stockage objet), soit analytique (grâce à ChatGPT). Nous voulons proposer la plateforme qui réunira ces trois fonctions.

Or, comment avoir la meilleure expérience dans ces domaines, le meilleur savoir-faire, si ce n’est en se basant sur un historique de quarante années de sauvegarde comme celui de Veritas ? Veritas a en particulier développé au fil des ans des dizaines de connecteurs pour ingérer tous les types de contenus – des bases de données structurées, des fichiers non structurés – pour toutes les applications qui comptent sur le marché, les historiques et les plus récentes. C’est la clé pour que nous puissions aujourd’hui assurer à la fois la sécurité, la gestion et l’analytique de tous les contenus.

Eric Brown : Ce qui nous attire chez Veritas, c’est sa présence dans le monde entier, son service client qui a été largement félicité, avec un taux de renouvellement des contrats qui est très élevé. Ils ont des clients qui travaillent avec eux depuis 20, 30 ans.

LeMagIT : Mais pourquoi seulement NetBackup et pas le reste ?

Sanjay Poonen : Notre marché est celui de l’entreprise. Je ne veux pas d’un BackupExec pour le PC. Quant au reste, que ce soit Infoscale pour le système de fichiers, comme les modules analytiques, nous les avons déjà. Et je pense que nous avons justement une approche bien plus moderne sur ces sujets, qui va pouvoir bénéficier aux utilisateurs de NetBackup.

Sur le système de fichiers, l’Ancien Monde ce sont des applications qui sont sauvegardées et stockées sur un matériel de type DataDomain qui fait durer autant qu’il peut la capacité de ses disques en dédupliquant les contenus. Nous, nous avons une approche élastique. Cohesity hérite du fonctionnement hyperconvergé que son fondateur, Mohit Aron, avait développé lorsqu’il a cofondé Nutanix. Vous pouvez étendre autant que vous voulez la capacité dévolue à vos sauvegardes, sur site et ensuite dans le cloud.

Mais surtout, notre système de fichier hyperconvergé nous permet d’atteindre des performances telles que nous sommes dix fois plus rapides que nos concurrents pour restaurer des données. Nos clients choisissent Cohesity pour récupérer leur activité après une attaque en une heure et pas en dix heures.

Sur l’analytique, nous annonçons Cohesity Gaia. Il s’agit d’un chatbot qui permet aux métiers d’interroger les données sauvegardées pour les transformer en informations claires et utiles à la prise de décision, à la réalisation d’objectifs commerciaux. Par exemple, vous pouvez lui demander de résumer l’historique des relations avec un client.

Le principal intérêt de Cohesity Gaia est qu’il assure la sécurité et la conformité de vos données en ne les copiant jamais dans un service de Machine learning pour qu’il s’entraîne dessus. Notre système est l’un des tout premiers à reposer sur la technologie du RAG (Retrieval Augmented Generation). Elle consiste à envoyer au chatbot des extraits de votre sauvegarde au moment où vous posez la question.

Et j’ajoute qu’en ce qui concerne l’analytique de la sécurité, nous travaillons avec les principaux fournisseurs de détection des attaques – Microsoft Sentinel, Splunk, Zscaler... Nous savons récupérer leurs signaux pour les intégrer à nos logiciels de sorte qu’ils modifient en temps réel les droits d’accès ou déclenchent des procédures de restauration. Nous avons créé pour ainsi dire la fédération la plus complète des acteurs de la surveillance autour de notre solution.

LeMagIT : Doit-on comprendre que vous allez faire disparaître les produits NetBackup au profit d’un Cohesity enrichi aux fonctions de NetBackup ?

Sanjay Poonen : Absolument pas ! Nous n’abandonnerons aucun produit NetBackup ! Nous ne laisserons aucun client NetBackup sur le bord de la route ! Cette transaction n’aura rien à voir avec d’autres récentes sur le marché.

La question qui me taraude est surtout de savoir si nous parviendrons à convaincre les clients de NetBackup de continuer à travailler avec nous. Est-ce que nous répondons déjà à 100% de leurs attentes ? Nous sommes en train de discuter avec tous les clients de Veritas pour le savoir. En tout cas, s’ils avaient le besoin de migrer vers une solution de sauvegarde plus moderne, ils savent désormais que nous maîtrisons les deux produits et qu’il leur sera bien plus simple de migrer de NetBackup à Cohesity plutôt que vers autre chose.

Eric Brown : Notre feuille de route est conservatrice. Nous allons continuer à vendre, à maintenir et à supporter les produits existants. Nous n’allons forcer personne à migrer. Nous n’allons arrêter aucun produit NetBackup. Nous allons juste présenter la proposition de valeur de Cohesity à la clientèle de Veritas, notre architecture hyperconvergée, notre coût de possession, la possibilité d’accéder à notre catalogue de sécurité, la possibilité d’utiliser notre moteur d’IA.

Après, financièrement, notre modèle est basé sur la souscription, alors que 10% du CA de l’activité NetBackup est basé sur des licences perpétuelles. Parmi celles-ci, il y a les appliances matérielles sur lesquelles Veritas vend NetBackup préinstallé. Notre logiciel est aussi commercialisé avec une appliance matérielle. Mais notre approche est plutôt de vendre notre logiciel à des intégrateurs qui l’installent eux-mêmes sur une appliance matérielle de leur choix. Nous allons tâcher de convertir la commercialisation des appliances NetBackup sur un système similaire.

LeMagIT : Pouvez-vous nous dire ce qu’il va concrètement se passer dans les mois à venir ?

Eric Brown : Nous espérons que la transaction sera réalisée d’ici à la fin de l’année, après avoir obtenu le feu vert des autorités de régulation. Veritas, de son côté, a aussi besoin de ce temps pour se préparer à se scinder en deux. NetBackup représente environ les deux tiers de leur activité.

On nous demande souvent si nous comptons entrer en bourse dès que le rachat sera officialisé. Cela n’arrivera pas avant le second semestre de l’année 2025. Le marché a en effet généralement besoin d’une année d’observation pour se faire un avis sur la pérennité d’une fusion.

Toujours sur l’aspect financier, nous avons calculé que nos CA cumulés auraient représenté en 2023 1,6 milliard de dollars. Selon les mêmes calculs, nous estimons que notre CA global sera de 1,8 md$ en 2024 et 2 mds$ en 2025.

Concernant la commercialisation des produits, comme nous vous l’avons dit, nous maintiendrons à notre catalogue tous les produits actuellement estampillés NetBackup. Et tous les intégrateurs et distributeurs de Veritas sont les bienvenus pour travailler avec nous.

Enfin, il est trop tôt pour vous dire exactement comment NetBackup et les fonctions de Cohesity s’intégreront. Nous ne pouvons pas non plus vous dire aujourd’hui si le produit s’appellera toujours Veritas NetBackup ou Cohesity NetBackup. Toutes ces questions sont à l’étude en ce moment et nous vous communiquerons les détails lorsque nos différentes équipes les auront arrêtés.