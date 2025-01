L’acculturation, le talon d’Achille des stratégies IA en entreprise (étude)

Fort de ses 80 membres (éditeurs, ESN, entreprises), le collectif Impact AI s’est donné comme mission de favoriser l’adoption de l’IA responsable. En fin d’année dernière, il a mandaté ViaVoice et le centre de prospective GCF pour interroger 1 000 salariés français. Leurs réponses ont été sélectionnées selon la méthode des quotas. L’objectif ? Mesurer la perception du déploiement de l’IA en entreprise.

Un désir d’IA responsable

Selon cet « observatoire de l’IA responsable », 74 % des salariés jugent nécessaire de réguler le développement de l’IA, dont 37 % qui considèrent cette régulation comme tout à fait nécessaire. Au total, 85 % des personnes interrogées se prononcent en faveur de la régulation.

En réponse à la question « quels risques liés à l’IA identifiez-vous prioritairement dans votre entreprise ? », les employés font part de craintes connues. L’impact sur l’emploi (41 %), sur la confidentialité de données (33 %), et la dépendance excessive à l’IA dans les tâches réalisées au travail (31 %) sont les phénomènes les plus redoutés.

La conformité aux réglementations (24 %) et le manque de transparence de l’IA (23 %) suivent.

De manière intéressante, l’observatoire se penche sur la perception des utilisateurs d’IA et des populations sensibilisées à cette technologie dans le cadre professionnel. Ceux-là identifient les mêmes risques, dans le même ordre et de manière amplifiée.

À ceci près que ces personnes sensibilisées soulignent davantage le risque de dépendance à l’IA (31 % au global, 36 % chez les utilisateurs, 39 % chez les personnes formées), l’amplification des stéréotypes liée à la présence de biais algorithmiques (17 % vs 24 % vs 25 %) et l’uniformisation du travail produit (17 % vs 24 % vs 21 %). L’impact environnemental est le bon dernier de cette liste (11 % vs 15 % vs 17 %).

Notons que 21 % des sondés ne savent pas répondre à la question. Tout comme 23 % des sondés ne répondent pas à la demande précédente concernant l’approche de la gestion des risques en entreprise. Environ 36 % des sondés estiment qu’il faut trouver un équilibre entre innovation, sécurité et responsabilité dans la conduite des projets d’IA en entreprise. Ils sont 21 % à penser qu’il faut privilégier le respect des principes éthiques, quand 10 % mettent l’accent sur l’innovation et les 10 % restant souhaitent une mesure d’impact.

En conséquence, après avoir pris connaissance d’une définition de l’IA responsable, 63 % des salariés interrogés jugent son développement souhaitable (38 %) ou indispensable (25 %). Et c’est d’autant plus vrai dans les catégories de populations sensibilisées (77 %) et utilisatrices de l’IA (83 %).

Protection des données personnelles (36 %), respect des droits fondamentaux (27 %), amélioration du bien-être (25 %), respect de l’humain (24 %), respect des principes éthiques (22 %), garantie de la transparence (21 %) et de la santé (20 %) sont les critères les plus plébiscités de l’IA responsable. Mais, là encore, 17 % des sondés préfèrent ne pas répondre.

Pour les salariés, les IA responsables doivent rendre le travail plus efficace (44 %), aider à prendre de meilleures décisions (39 %), consommer moins de ressources (32 %), être transparentes (31 %) et éthiques (30 %). Ici, 15 % des sondés « ne savent pas » et 19 % estiment n’avoir aucune raison pour utiliser ces solutions.