Ivalua : le CEO devient « Chief AI Officer »

C’est un changement de poste très représentatif de l’air du temps. David Khuat-Duy, le fondateur et CEO d’Ivalua, spécialiste de la gestion des achats et des approvisionnements (concurrent d’Ariba et de Coupa) quitte ses fonctions pour prendre le rôle, nouvellement créé, de Chief AI Officer (responsable de l’intelligence artificielle).

Le poste de CEO est repris par le directeur commercial (Chief Revenue Officer), Franck Lheureux. L’ex-CEO – et donc nouveau « CAIO » – continuera en revanche d’assurer la présidence exécutive du conseil d’administration.

« Ce changement de poste a pour but d'accélérer l'impact commercial de l'IA générative au sein d'Ivalua et pour ses clients », explique l’éditeur. « Les progrès de l'IA générative ont créé de formidables opportunités pour les organisations pour améliorer l'efficacité, la prise de décision et la réduction des coûts », assure-t-il.

Vendre l’IA, pas si évident Les éditeurs ont beaucoup investi dans l’IA générative. Ivalua ne fait pas exception. L’éditeur revendique de proposer une véritable « IA agentique », c’est-à-dire une IA capable d’automatiser des processus de bout en bout et d’interagir avec d’autres systèmes. Mais les clients restent encore prudents, pour ne pas dire frileux, lorsqu’il s’agit d’acheter ces fonctionnalités et de les utiliser à l’échelle. Ce qui explique en grande partie pourquoi, coup sur coup, Google et Microsoft ont intégré leurs assistants nativement dans leurs suites de productivité respectives, moyennant une augmentation du tarif de base. Pas de stratégie forcée chez Ivalua. Mais un CAIO donc. « En concentrant ses efforts sur ce nouveau rôle, David Khuat-Duy s'assurera que les développements rapides de l'IA sont pleinement exploités dans la plateforme Ivalua, afin d'améliorer les résultats commerciaux pour Ivalua et ses clients ». En clair, que les clients utiliseront bien l’IA, qu’ils l’achèteront et qu’ils en tireront de la valeur pour continuer à l’acheter.