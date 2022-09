Allopneus.com gonfle sa relation client au low-code

Les pneus ne sont pas un achat coup de cœur, hormis peut-être pour les passionnés de moto et de conduite. Allopneus.com, dont la plateforme logistique est basée à Valence, compte certes de tels aficionados parmi sa base de 3,5 millions de clients, à qui il propose aussi des services de montage, y compris à domicile. Mais le site, qui réalise 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, touche aussi d’autres typologies de clients pour des produits aux multiples caractéristiques techniques. Acheter un pneu sur Internet peut s’avérer complexe.

Une suite applicative intégrée pour gagner en performance sur la relation client

Pour conquérir et fidéliser, Allopneus.com a donc renforcé les logiciels de son service client (ainsi que ses 40 collaborateurs). Parmi ces ressources, le cybermarchand s’est doté en 2019 d’une suite applicative intégrée en mode SaaS (Zoho One de l’éditeur indien Zoho présent en France depuis cette date).

L’entreprise a mis l’accent en priorité sur le CRM et le support (les briques Zoho CRM et Zoho Desk). Auparavant, Allopneus s’appuyait sur une multiplicité d’outils, ce qui complexifiait la consolidation de ses données et la gestion de la relation client sur ses différents canaux de communication (téléphone, email, WhatsApp…).

« La recherche d’une application visait déjà à répondre au nombre de demandes client que nous recevions, en avant-vente comme en après-vente », explique Caroline Letheuil, product owner du site. « Il était aussi nécessaire de mieux monitorer les demandes pour en améliorer le traitement dans un environnement omnicanal ».

Les besoins portaient également sur la centralisation des données, qui étaient disséminées dans plusieurs applicatifs. La consolidation applicative a ainsi permis la mise en place « d’une vision unifiée » ». Depuis la fiche client, les conseillers accèdent à présent aux devis, commandes et à toute autre information permettant une réponse « efficace ».

Pour améliorer encore l’utilisation des données, les équipes sont aussi passées, dans un second temps, à l’analytique (Zoho Analytics). Les indicateurs définis via la solution interviennent dans le monitoring et le pilotage de l’activité.