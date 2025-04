ERP et CRM : en 2024, l’Alsacien Divalto continue de se développer

L’éditeur alsacien de logiciels ERP et CRM Divalto clôture une année 2024, marquée par une progression solide de son activité (+10 %, après une progression de +18 % en 2024) et une accélération dans le SaaS.

L’année écoulée a en effet été ponctuée par une augmentation de 17,3 % du chiffre d’affaires récurrent (ARR) et une progression de 26 % du récurrent issu du SaaS. Cette dynamique traduit clairement l’adoption du cloud, y compris dans les ETI manufacturières et le commerce (que cible l’éditeur).

« Les entreprises se tournent de plus en plus vers les solutions SaaS. Elles sont attirées par leur flexibilité et la réduction des investissements initiaux », confirme Romain Le Cam, dirigeant associé d’un des partenaires de Divalto, TGS France Informatique.

« Ce modèle [leur] offre des avantages majeurs, comme le renforcement de la sécurité des données, des mises à jour simplifiées et une implémentation rapide », ajoute-t-il. « Il constitue une alternative efficace aux cycles de développement personnalisés, souvent longs et coûteux »

La croissance de Divalto est également tirée par sa diversification.

L’acquisition de Flexio en mars 2024, spécialiste du « no-code », ajoute par exemple à son catalogue des fonctionnalités pour personnaliser l’ERP et automatiser des processus sans avoir besoin de compétences poussées en développement.

L’importance de l’écosystème partenaire Dans le même temps, Divalto a repensé son programme partenaire. Présenté lors du « Divalto Partner Kick Off », ce nouvel engagement affiche la volonté de faire monter en compétences ses revendeurs et ses intégrateurs avec un meilleur encadrement. « L’année 2024 a connu un contexte économique et politique particulier qui a conduit à des prises de décision plus longues. Pourtant, l’écosystème a su maintenir une belle dynamique », se félicite Jérôme Virey, président de Divalto, qui rend hommage à cet écosystème. « La mise en place de notre nouveau programme est donc aujourd’hui un axe fort et un levier important de croissance. En 2025, l’accent sera très clairement mis sur le développement commercial et l’innovation, avec un accompagnement et un engagement renforcés auprès de nos partenaires pour continuer à avancer ensemble », assure-t-il. L’éditeur a par ailleurs nommé un Channel Marketing Manager afin d’aider son réseau à gagner en visibilité.

Plusieurs « belles signatures » Selon Divalto, cette stratégie s’est traduite par plusieurs « belles signatures » en 2024. Les Crèches La Maison Bleue, un groupe qui gère environ 3 000 crèches privées pour un CA de 13 millions d’euros en 2023, ont adopté Divalto Business (ERP dédié au commerce). « À terme, le projet concernera 250 utilisateurs », précise Divalto. Dans le négoce industriel, Dorise, spécialisée dans la coupe haute performance, la métrologie et l’équipement de machine-outil, a également pris l’ERP. Le but était de doter ses commerciaux « pour anticiper la croissance et optimiser les approvisionnements », explique l’éditeur. La solution serait depuis quotidiennement utilisée par une soixantaine d’utilisateurs. Troisième client signé en 2024 mis en avant : le groupe Vallier, acteur du recyclage des huiles (CA de 100 M€), qui a déployé Divalto Gestion des Déchets.