Réseau : les USA s’opposent au rachat de Juniper par HPE

Aux USA, le Département de la Justice (DOJ) bloque le rachat, pour 14 milliards de dollars, de l’équipementier réseau Juniper par le fabricant de serveurs HPE. La raison invoquée est que HPE, au travers de sa famille de produits Aruba (désormais HPE Aruba Networking), et Juniper sont respectivement les deuxième et troisième fabricants d’équipements Wifi pour entreprises aux États-Unis, derrière Cisco.

« La transaction proposée éliminerait la concurrence féroce entre les entreprises, augmenterait les prix, réduirait l'innovation et diminuerait le choix pour un grand nombre d'entreprises et d'institutions américaines, en violation de l'article 7 de la loi Clayton », indique le Bureau des Affaires Publiques du DOJ.

« HPE et Juniper sont des entreprises prospères. Mais plutôt que de continuer à rivaliser sur le marché des réseaux locaux sans fil, elles cherchent à se consolider, ce qui accroît la concentration d'un marché déjà très concentré », déclare pour sa part Omeed A. Assefi, le procureur de la division antitrust du ministère de la Justice.

« Ce projet de fusion réduirait considérablement la concurrence et affaiblirait l'innovation, ce qui aurait pour conséquence que de larges pans de l'économie américaine paieraient plus cher pour moins de services de la part des fournisseurs de technologie sans fil », ajoute-t-il.

Deux images de Juniper de part et d’autre de l’Atlantique

Aux USA, Juniper est vu comme le petit challenger sur le marché du Wifi, où ses nombreuses innovations auraient jusque là incité HPE à redoubler d’efforts de R&D et à réduire ses prix. En Europe, où la Commission européenne avait validé ce rachat en août dernier, Juniper est plutôt une marque dont les équipements réseau servent à interconnecter les serveurs, qu’il s’agisse de serveurs dans un datacenter ou de serveurs répartis entre plusieurs sites, deux segments où Aruba peine à s’imposer.

De plus, l’offre d’équipements Wifi pour entreprises est beaucoup plus riche en Europe. Dans les palmarès de ventes annuelles, les points d’accès pour entreprises et leurs routeurs dédiés de marque Juniper sont régulièrement éclipsés par des produits asiatiques, comme ceux des Chinois Huawei et H3C.

Du point de vue Européen, le rachat de Juniper par HPE avait plutôt pour intérêt de mieux faire communiquer les déploiements informatiques dans les succursales avec les datacenters désormais gérés comme des cloud. En d’autres termes, de faciliter le cloud hybride. C’est en tout cas ainsi que HPE présentait son intention de rachat il y a un an.

L’amélioration des communications entre des postes utilisateurs et des services situés ailleurs sur Internet est tout l’objet de la plateforme ThousandEyes du leader Cisco. Marier les fonctions de routages assistées par IA de Juniper avec les switches pour campus de HPE Aruba offrait ainsi la perspective d’une alternative.