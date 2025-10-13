Stockage : Tour d’horizon des services payables à l’usage

Le stockage en tant que service (STaaS) est un terme général qui peut recouvrir différents types de services. Dans cette catégorie, les fournisseurs se répartissent généralement en trois catégories : les hyperscalers qui ont des services de stockage parmi leurs offres IaaS, les applications spécialisées dans le stockage en ligne et les fournisseurs d’infrastructure sur site qui proposent en option de la capacité de stockage à la demande.

Cet article présente les fournisseurs de service STaaS de premier plan dans chacune de ces catégories. Ils sont classés par ordre alphabétique.

Les services de stockage des hyperscalers (IaaS) L'IaaS est le plus souvent associé aux hyperscalers et se présente sous la forme d'un stockage brut et évolutif que les développeurs ou les équipes informatiques ont l’habitude d’utiliser. Ces plateformes de stockage sont conçues pour offrir performances et fiabilité. Contrairement aux produits grand public, elles ne comprennent généralement pas d'interface permettant de partager des fichiers ou de collaborer sur des données. Si de telles fonctionnalités sont nécessaires, il appartient aux développeurs d'applications de les créer. Chez Alibaba Cloud Alibaba Cloud propose le service Object Storage Service for Unstructured Data, soit un stockage qui fonctionne en mode objet (pour être élastique), mais qui se destine à héberger des fichiers sur le long terme. Alibaba fournit divers contrôles tels que la gestion du cycle de vie des données et le contrôle d'accès. Alibaba dispose aussi d’un stockage haute performance, cette fois-ci en mode fichier : Cloud Parallel File Storage. Il peut être utilisé avec des applications en ligne intensives et prend en charge l'accès parallèle. Le stockage de fichiers conventionnel se fait via le service Apsara File Storage, accessible via des protocoles tels que NFS et SMB. Il existe aussi un stockage en mode bloc, simplement appelé Block Storage, pour les bases de données et les machines virtuelles. Chez AWS Le cloud d’Amazon propose différentes options de stockage, chacune conçue pour répondre à un usage spécifique. À titre d'exemple, S3, le stockage objet d'Amazon, est particulièrement adapté au stockage de grands volumes de données non structurées, qu’ils s’agissent de sauvegardes comme de données accessibles à des applications cloud. De même, Elastic Block Store sert généralement à stocker les machines virtuelles du service Elastic Compute Cloud (EC2). Elastic File System est destiné au stockage de fichiers et il est compatible avec les systèmes de fichiers couramment utilisés. Enfin, le stockage Amazon S3 Glacier est destiné à l'archivage de données pour un coût minimal. Chez Google Cloud À l'instar d'autres services cloud de stockage en mode objet, Google Cloud Storage convient au stockage de toutes sortes de données non structurées. Google met le stockage en blocs à la disposition de ses clients via le service Persistent Disks, que les clients peuvent utiliser avec des machines virtuelles ou des bases de données. Le service de stockage de fichiers de Google, Filestore, est accessible via le protocole NFS. Il existe aussi un service de stockage hautes performances conçu pour être utilisé conjointement à une tâche d’entraînement de l’IA : ParallelStore. Chez Microsoft Azure À l'instar d'AWS, le cloud Azure de Microsoft comprend plusieurs services offrant différents types de stockage. Le stockage objet de Microsoft, Azure Blob, est optimisé pour les types de données non structurées telles que les fichiers, les documents et les médias. Étant donné qu’Azure Blob comprend différents niveaux de performances et de prix, c’est aussi ce service qu’Azure propose pour le stockage des archives. Pour les utilisateurs qui ont besoin de créer des instances de machines virtuelles basées sur le cloud, le service préféré d'Azure est Azure Disk Storage. Azure Files, qui expose le protocole SMB, est un système de fichiers plus traditionnel.

Les applications cloud de stockage en ligne Les fournisseurs spécialisés dans le stockage en cloud lient leur service à une interface web qui permet d'utiliser le stockage en ligne à des fins spécifiques. Par exemple, un service de stockage cloud spécialisé peut faciliter le partage de documents entre équipes ou le téléchargement de fichiers volumineux. Box Box est une plateforme de partage de fichiers pour les entreprises. Sans surprise, Box met fortement l'accent sur la sécurité et la conformité. En plus de son offre de sécurité de base, Box propose des services spécialement conçus pour garantir la conformité avec les réglementations, du RGPD au FedRAMP. La société propose également des services supplémentaires, tels que Box Shuttle, pour la migration de contenu, et Box KeySafe, qui aide à protéger les clés de chiffrement. Dropbox Bien connu du grand public, Dropbox propose aussi des forfaits destinés aux professionnels et entreprises. Les forfaits diffèrent largement les uns des autres en termes de capacité, de période de conservation, de volume de transferts inclus et de nombre d'utilisateurs pris en charge. Le forfait Advanced comprend des fonctionnalités d'authentification unique et de suivi de la conformité, une gestion avancée des clés, un contrôle d'accès basé sur les rôles et une gestion des données plus ou moins riche selon, aussi, le rôle de l’utilisateur. Microsoft 365 Microsoft 365 est une suite complète d'applications cloud proposant des services allant de la messagerie électronique à la gestion de projets. Le stockage (et le partage) de fichiers de niveau entreprise est incarné par les services OneDrive Entreprise et SharePoint. OneDrive permet aux utilisateurs de stocker, d'accéder et de partager des fichiers en toute sécurité depuis presque n'importe quel appareil. SharePoint est davantage conçu pour la collaboration et la gestion de contenus volumineux. Il prend entièrement en charge le contrôle des versions, la gestion des autorisations et les sauvegardes de données. Et il s'intègre à d'autres applications Microsoft 365. ShareFile ShareFile est une plateforme permettant le partage sécurisé de documents, l'automatisation et la signature électronique. La société propose plusieurs formules différentes. Des fonctionnalités telles que la détection des menaces, le retour d'information et l'approbation, ainsi que la messagerie chiffrée sont incluses dans la formule la plus basique. Les forfaits haut de gamme sont conçus pour se conformer aux réglementations en vigueur et offrent des fonctionnalités telles que les signatures électroniques illimitées, les listes de demandes de documents ou encore des recommandations basées sur l'IA pour le partage sécurisé. La société propose également des forfaits destinés à la comptabilité, avec des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des services financiers. WeTransfer WeTransfer est également un service de partage de fichiers, mais il est principalement destiné au partage ou à l'envoi de fichiers volumineux qui sont trop lourds pour être transférés par e-mail. Si l'entreprise propose des offres destinées aux particuliers, elle fournit également des offres pour les entreprises qui prennent en charge la gestion avancée des accès, l'authentification unique, les règles de transfert personnalisées et la journalisation avancée. De plus, WeTransfer permet aux utilisateurs de créer des politiques de gestion du cycle de vie du contenu qui expirent automatiquement le contenu après une durée déterminée.