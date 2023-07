L’essentiel sur GoFAST : la GED devenue alternative souveraine à Office 365

GoFAST, de l’éditeur CEO-Vision, est historiquement une solution de GED qui s’appuie sur le code open source d’Alfresco. L’outil a depuis évolué et se présente comme une « alternative souveraine et Open Source à Office 365/Sharepoint/Teams ».

Concrètement, GoFAST est devenu une « plateforme » collaborative composée d’un espace de gestion de fichiers (la GED historique), d’une suite collaborative pour éditer ces documents, d’un éditeur de workflow, d’une messagerie instantanée et d’une visioconférence.

On notera en revanche l’absence d’une messagerie dans la suite. « Il y a déjà la partie “live”, avec le tchat et la webconférence, en alternative à Microsoft Teams. Pour la messagerie classique, nous travaillons avec des partenaires (dont Bluemind) », répond Christopher Potter qui concède « de plus en plus de demandes pour avoir une messagerie directement intégrée ». Un prochain chantier prioritaire ?

GoFAST ne propose cependant pas de CMS. « Drupal est le composant qui est utilisé pour gérer l’interface web », explique Christopher Potter , président et fondateur de CEO-Vision. « Pour la petite histoire : l’interface “Share” d’Alfresco a été jugée trop limitée en ergonomie et en possibilités d’évolution [pour la] pérennité [de la suite]. Nous l’avons donc remplacée par Drupal. Un choix stratégique qui s’est avéré être le bon », se félicite-t-il aujourd’hui.

« OnlyOffice certifie, par écrit, ne plus avoir de liens significatifs avec la Russie », explique le président de CIO-Vision au MagIT. « Par ailleurs, le code est open source et auditable par tous », ajoute-t-il.

En mode réellement SaaS (c’est-à-dire clef en main et totalement gérée par CEO-Vision), la version « Enterprise SaaS Cloud » repose sur l’infrastructure de Via Numerica, racheté en 2019 par Celeste.

Une suite qui cible le secteur public (mais pas que)

La suite collaborative de GoFAST cible les comptes à partir de 250 utilisateurs et jusqu’à 10 000 collaborateurs.

« Il y a un intérêt de plus en plus marqué pour respecter la circulaire “Cloud au Centre”, mais il reste une marge importante de progression au niveau des entreprises privées. » Christopher PotterCEO-Vision

« Toutes les structures ont besoin d’une solution comme GoFAST », lance le fondateur de CEO-Vision, qui constate cependant que « le secteur public est plus avancé sur les questions de souveraineté et de l’Open Source que le secteur privé ».

Parmi les clients de sa suite alternative à Office 365, CEO-Vision cite par exemple l’Enabel (Agence Fédérale belge), l’EMCDDA (Agence européenne), la Région Bourgogne Franche Comté, l’Université du Mans, les Conseils Départementaux de l’Aude et de la Haute-Savoie, ou encore les villes de Caluire et de Rillieux-la-Pape.

L’éditeur évoque également d’importants PoC pour le Ministère de l’Intérieur.

« Pour les agents de l’État, Office 365 (SaaS) n’est plus autorisé dans de nombreux cas. Certaines collectivités territoriales anticipent le même type de restriction [pour elles] », note Christopher Potter. « Il y a donc un intérêt de plus en plus marqué pour respecter le plus possible la circulaire “Cloud au Centre“ ».

« Mais il reste une marge importante de progression », confie-t-il au MagIT, « notamment au niveau des entreprises privées, au moins pour la protection de leurs données sensibles (propriété intellectuelle, dataroom, données de R&D, etc. »

Certaines entreprises auraient cependant pris conscience de ces problématiques de contrôle de leurs patrimoines documentaires comme Botanic, Republic Technologies ou encore Deveryware (clients qui ont déployé cette suite).

CEO-Vision a aujourd’hui l’ambition de s’attaquer au marché américain. « Car au-delà des aspects de sécurité/souveraineté que nous valorisons en Europe, nous avons un concept disruptif et une solution très efficace au quotidien, plébiscités par les utilisateurs », vante Christopher Potter. Exister en France face à Microsoft et Google est déjà un défi. Aller les concurrencer sur leur marché domestique sera une (tout) autre histoire.

Article initialement publié en janvier 2021 et mis à jour en juillet 2023.