Box renforce sa sécurité avec l’IA agentique
L’éditeur américain enrichit sa plateforme cloud avec de nouveaux agents IA destinés à automatiser le traitement de documents et à renforcer la sécurité. Ces annonces ont été présentées lors de la conférence BoxWorks.
Box prévoit de lancer, d’ici la fin de l’année, trois ensembles d’agents d’intelligence artificielle (IA) destinés à aider les entreprises à mieux organiser, classifier et protéger leurs données.
Le premier, Box Extract, prolonge les services existants de métadonnées. Ses agents décomposent un document pour identifier son type (contrat, tableur, etc.) et en extraire les informations clés. Cette fonctionnalité d’intelligent document processing (IDP) s’appuie en partie sur l’acquisition d’Alphamoon réalisée l’an dernier.
« Ils disposent de capacités d’IDP qui semblent solides », estime Alan Pelz-Sharpe, fondateur du cabinet d’analystes Deep Analysis.
Un studio d’agents en no-code/low-code
Deuxième brique annoncée : Box Automate, un générateur d’agents en low-code/no-code pour automatiser des workflows et router les informations. Couplé à Box Extract, il permettrait à Box de mieux rivaliser avec des spécialistes comme Kofax, Abbyy ou Hyland, observe Alan Pelz-Sharpe.
« Il y a encore énormément de tâches et de processus papier qui doivent être automatisés. Les opportunités ne manquent pas », souligne-t-il.
Box Shield Pro pour la sécurité
Enfin, Box prévoit Box Shield Pro, une évolution de son offre de sécurité intégrant plusieurs agents IA.
Un « Classification Agent » serait capable d’étiqueter automatiquement les contenus sensibles en fonction du contexte, des modèles de données et des règles organisationnelles. Un Threat Analysis Agent synthétiserait les notifications de menaces pour les analystes sécurité. Enfin, un Ransomware Agent sera chargé de détecter les campagnes de chiffrement massif et de proposer des solutions de remédiation.
Ces innovations visent aussi à répondre aux nouveaux risques liés au Model Context Protocol (MCP) – un standard qui permet d’ouvrir les dépôts d’informations comme Box aux agents IA tiers, mais qui génère aussi de nouvelles vulnérabilités.
« Vous ne pouvez pas simplement donner à quelqu’un un serveur MCP qui lui permet d’accéder à toutes les données de l’organisation », avertit Ben Kus, directeur produit de Box. « Il faut des contrôles d’accès par utilisateur, mettre en place des garde-fous pour les serveurs MCP et s’assurer que toutes les données envoyées à l’IA soient correctement filtrées. »
Disponibilité dans le courant de l’année
Les fonctionnalités de Box Shield Pro seront proposées en option pour les abonnés aux offres Box Shield, Enterprise Plus et Enterprise Advanced d’ici la fin de l’année. Les modules Box Extract et Box Automate seront quant à eux accessibles aux clients Enterprise Advanced dans les prochains mois.
Toutes ces nouveautés ont été présentées lors de BoxWorks, l’évènement client de Box qui s’est tenu à San Francisco mi-septembre.
